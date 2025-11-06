«Инструментов у налоговой более чем достаточно, эта работа направлена на обеление экономики. У нас есть люди, которые либо не показывают вообще доходы, либо показывают минимальные доходы, а при этом еще умудряются просить социальную поддержку. Данные по недвижимости и возможным доходам с недвижимости доступны налоговой, данные по банковским счетам и депозитам тоже. Если человек зарабатывает, условно говоря, 30 тысяч рублей в месяц, но держит депозит в 30 миллионов, это вызывает вопросы. Такие вещи вполне технически осуществимы. Это тот шаг, который давно напрашивался», - рассказал он.

Кирьянов пояснил, что в таком случае ждет налогоплательщика.

«Если ФНС обнаружит пробелы, нужно будет подтверждать источник доходов, давать пояснения, о чем-то рассказывать. Мы так же ведем работу по обелению зарплатного сектора. На беседу приглашаются работодатели, которые занижают зарплаты, потом в большинстве случаев зарплаты резко вырастают. Сначала это объяснение, диалог с налогоплательщиком, только потом начинают применяться санкции. Всегда возможно добровольное погашение задолженности», - добавил собеседник НСН.

Федеральная налоговая служба предупредила о вступлении в силу с 1 ноября 2025 года нового порядка учета и погашения задолженности физических лиц. Согласно вступившему в силу федеральному закону, ФНС сможет взыскивать долги по налогам у физических лиц без обращения в суд. Задолженность будет автоматически списываться с банковских карт. Новый механизм охватывает все налоги, которые граждане рассчитывают и платят самостоятельно, передает «Радиоточка НСН».

