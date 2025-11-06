«Откуда миллионы?»: Как налоговая выявляет скрытые доходы россиян
Если человек зарабатывает, условно говоря, 30 тысяч рублей в месяц, но держит депозит в 30 миллионов, это вызывает вопросы, заявил НСН Артем Кирьянов.
Налоговая служба имеет доступ к данным по недвижимости человека, данным по банковским счетам и депозитам, поэтому выявить скрытые доходы не составит труда, заявил НСН депутат Госдумы, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.
Налоговики в 2025 году начали активно проверять трудоспособных неработающих жителей Москвы на предмет выявления скрытых доходов, сообщили в столичном управлении ФНС. Интерес к неработающим физлицам проявляют налоговики и в других регионах России, пишет РБК. Кирьянов подтвердил проверки.
«Инструментов у налоговой более чем достаточно, эта работа направлена на обеление экономики. У нас есть люди, которые либо не показывают вообще доходы, либо показывают минимальные доходы, а при этом еще умудряются просить социальную поддержку. Данные по недвижимости и возможным доходам с недвижимости доступны налоговой, данные по банковским счетам и депозитам тоже. Если человек зарабатывает, условно говоря, 30 тысяч рублей в месяц, но держит депозит в 30 миллионов, это вызывает вопросы. Такие вещи вполне технически осуществимы. Это тот шаг, который давно напрашивался», - рассказал он.
Кирьянов пояснил, что в таком случае ждет налогоплательщика.
«Если ФНС обнаружит пробелы, нужно будет подтверждать источник доходов, давать пояснения, о чем-то рассказывать. Мы так же ведем работу по обелению зарплатного сектора. На беседу приглашаются работодатели, которые занижают зарплаты, потом в большинстве случаев зарплаты резко вырастают. Сначала это объяснение, диалог с налогоплательщиком, только потом начинают применяться санкции. Всегда возможно добровольное погашение задолженности», - добавил собеседник НСН.
Федеральная налоговая служба предупредила о вступлении в силу с 1 ноября 2025 года нового порядка учета и погашения задолженности физических лиц. Согласно вступившему в силу федеральному закону, ФНС сможет взыскивать долги по налогам у физических лиц без обращения в суд. Задолженность будет автоматически списываться с банковских карт. Новый механизм охватывает все налоги, которые граждане рассчитывают и платят самостоятельно, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Дуют на воду»: Зачем банки блокируют счета физлиц за переводы самим себе
- Онищенко опроверг наступление эпидемии гриппа в России
- Тренд на омоложение: Какого губернатора Тверская область обрела спустя месяц
- Мединский рассказал о подготовке дополнительной редакции учебников по истории
- «Откуда миллионы?»: Как налоговая выявляет скрытые доходы россиян
- Вильфанд призвал столичных автомобилистов менять летние шины на зимние
- Автопром и строительство назвали главными претендентами на банкротства
- В Нью-Йорке семь пожарных пострадали при взрыве автомобиля
- Против рака и холестерина: Врач раскрыла полезные свойства облепихи
- Рютте призвал НАТО готовиться к длительной конфронтации с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru