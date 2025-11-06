Пока количество банкротств среди предпринимателей не растет, но напряжение накапливается, где-то может «прорвать» из-за дорогих кредитов и падения спроса, заявил НСН вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА», генеральный директор ООО «Элкат» Максим Третьяков. В зоне риска, по его словам, автопром и строительство.

Компании направляли более 36% прибыли на обслуживание займов на конец сентября — это исторический максимум, показало исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Аналитики предупреждают: такая ситуация усиливает риски банкротств и дефолтов, ускоряет инфляцию и тормозит экономику, пишут «Известия». Третьяков подтвердил такую тенденцию, отметив, что выхода из этой ситуации пока нет.