Автопром и строительство назвали главными претендентами на банкротства

Ситуация будет только усугубляться вплоть до 2027 года, а снижение ставки до 15-16% предпринимателям не поможет, заявил НСН Максим Третьяков.

Пока количество банкротств среди предпринимателей не растет, но напряжение накапливается, где-то может «прорвать» из-за дорогих кредитов и падения спроса, заявил НСН вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА», генеральный директор ООО «Элкат» Максим Третьяков. В зоне риска, по его словам, автопром и строительство.

Компании направляли более 36% прибыли на обслуживание займов на конец сентября — это исторический максимум, показало исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Аналитики предупреждают: такая ситуация усиливает риски банкротств и дефолтов, ускоряет инфляцию и тормозит экономику, пишут «Известия». Третьяков подтвердил такую тенденцию, отметив, что выхода из этой ситуации пока нет.

Договор с подвохом: Почему банки стали сами менять условия по кредитам
«Это огромная сумма, если посмотреть долю в себестоимости. Например, фонд оплаты труда в среднем составляет 10-12%. Если тратить 36% на обслуживание долга, это крайне дорого. Ситуация понятна: высокая ставка плюс рост «дебиторки» от клиентов, которых нужно как-то обслуживать. Я как руководитель сознательно в этом году минимизировал работу с заемными средствами. Мы переформатировали объем привоза сырья, количество запусков. У нас меньше 2% составляют процентные платежи в себестоимости», - отметил он.

По его словам, ситуация будет только усугубляться вплоть до 2027 года, а снижение ставки до 15-16% предпринимателям не поможет.

«Пока количество банкротств не растет. Но напряжение накапливается, где-то может прорвать. В зоне риска сейчас автопром, этот сегмент всегда в зоне риска, там «то понос, то золотуха». Строительство также после отмены льготной ипотеки сильно сократило объемы. Мы это чувствуем, как поставщики строителям. Количество вводимого жилья падает, в 2027 году ситуация будет еще похуже, чем сейчас и в следующем году. Компании стали плохо рассчитываться с подрядчиками, они уходят, это такой порочный круг. Снижение ставки до 15-16% не может сильно изменить ситуацию. Меня заботит больше падение спроса в экономике. При растущем спросе привлекать и обслуживать кредиты проще», - заключил собеседник НСН.

Процедура банкротства юридических лиц может занимать от года до бесконечности, что увеличивает ее стоимость, заявила в пресс-центре НСН член Палаты налоговых консультантов, международный налоговый юрист и финансовый эксперт Кристина Поливанова.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:БанкротствоКредитыБизнес

Горячие новости

Все новости

партнеры