«Почему выбрали именно его? Он молодой, успешный, эффективный, что самое главное. У нас сейчас явный тренд на омоложение. Он не очень связан с регионом, но это сегодня не недостаток. Плюс Королев был среди выпускников «Школы губернаторов», которая курируется внутриполитическим блоком администрации президента», - отметил он.

Потуремский отметил, что прошлая деятельность на посту замглавы ФАС может не оказать никакого влияния на работу Королева.

«Регион достается ему в очень хорошем состоянии, его предшественник Игорь Руденя был успешным губернатором. Там нет каких-то вопиющих вещей, это явно не кризисная ситуация. Строить какие-то предположения, исходя из его прошлой профессиональной деятельности, пока рано. Как показывает кадровая политика, выбирают человека с определенным стилем работы. Это быстрая реакция на насущные проблемы, прямая связь с населением, эффективное управление, привлечение ресурсов и эффективное их использование в интересах региона», - рассказал собеседник НСН.

Тверская область месяц жила без губернатора. Напомним, президент Владимир Путин 29 сентября подписал указ о досрочном прекращении полномочий Игоря Рудени в связи с переходом на новую должность, передает «Радиоточка НСН».

