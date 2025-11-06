Тренд на омоложение: Какого губернатора Тверская область обрела спустя месяц

Прошлая деятельность на посту замглавы ФАС может не оказать никакого влияния на работу Королева, заявил НСН Виктор Потуремский.

Заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева назначили на должность врио губернатора Тверской области, так как он молодой и эффективный, заявил НСН директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

Президент Владимир Путин ранее подписал указ о назначении заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Потуремский объяснил этот выбор.

«Заткнули дырку»: Почему Тверская область на месяц осталась без губернатора

«Почему выбрали именно его? Он молодой, успешный, эффективный, что самое главное. У нас сейчас явный тренд на омоложение. Он не очень связан с регионом, но это сегодня не недостаток. Плюс Королев был среди выпускников «Школы губернаторов», которая курируется внутриполитическим блоком администрации президента», - отметил он.

Потуремский отметил, что прошлая деятельность на посту замглавы ФАС может не оказать никакого влияния на работу Королева.

«Регион достается ему в очень хорошем состоянии, его предшественник Игорь Руденя был успешным губернатором. Там нет каких-то вопиющих вещей, это явно не кризисная ситуация. Строить какие-то предположения, исходя из его прошлой профессиональной деятельности, пока рано. Как показывает кадровая политика, выбирают человека с определенным стилем работы. Это быстрая реакция на насущные проблемы, прямая связь с населением, эффективное управление, привлечение ресурсов и эффективное их использование в интересах региона», - рассказал собеседник НСН.

Тверская область месяц жила без губернатора. Напомним, президент Владимир Путин 29 сентября подписал указ о досрочном прекращении полномочий Игоря Рудени в связи с переходом на новую должность, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ГубернаторыТверская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры