Блокировка банками счетов связана с желанием остановить подозрительную операцию, а, чтобы не оказаться без денег перед заключением крупной сделки, клиенту лучше заранее предоставить в финорганизацию необходимые документы, рассказал НСН кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган.

Россияне стали чаще получать уведомления из банков о блокировке их счетов за переводы между своими же счетами, сообщает «Лента.ру». По данным издания, это связано с усилением мониторинга финорганизаций ради выявления сомнительных переводов, которые могут быть направлены на отмывание средств. Блокировка происходит для дальнейших разбирательств.

«Во-первых, надо смириться с тем, что любые деньги, которые находятся в банке, - не ваши, а банка. Банк будет трижды очень внимательно следить за ними, это мировая тенденция. Во-вторых, банки сегодня усиливают контроль из-за мошеннических действий. Например, копил клиент какое-то время, а тут вдруг раз, куда-то переводит - может быть, на свой счет. Здесь надо разбираться: возможно, он на своем счету концентрирует деньги из нескольких банков для того, чтобы купить квартиру. Банки могут попросить обоснования, и человек должен будет предоставить контракт по покупке квартиры. Но часто бывает ситуация, когда мошенники убеждают людей методами социальной инженерии собрать все свои деньги и передать им. Иногда продаются или покупаются квартиры, а потом выясняется, что сделки прошли под влиянием мошенников. Банки это блокируют, их можно понять: в случае чего винить будут их», - пояснил Коган.

Подозрительными банк может посчитать нетипичные для клиента переводы.

«Если у клиента средний перевод за месяц составляет 50 или 100 тысяч рублей и вдруг он делает переводы в размере 500 или 700 тысяч, то для банка это всегда выглядит странно, ему нужно понять, что происходит», - привел пример экономист.

Избежать ненужных блокировок позволит предоставление банку всех документов в случае планируемых денежных переводов или трат.

«В каких-то случаях это естественная реакция банкиров, а кто-то дует на воду. Проблема в том, что, например, банки ряда стран никогда ничего заранее не спрашивают, а по факту задают вопросы, блокируют, или присылают по мейлу ворох запросов. И если вы не ответите оперативно, то заблокируют. Вы можете просто не заметить это сообщение - в конце концов мы же не следим каждые пять минут за своей почтой, а вот приходится следить. Так что сегодня нужно быть крайне бдительными», - резюмировал Коган.

Ранее председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин рассказал НСН, что клиенты могут часто жаловаться на якобы незаконное поведение банков или изменение кредитных договоров без их согласия, однако 90% этих жалоб оказываются необоснованными.