Онищенко заявил о продолжении пандемии холеры
С января по сентябрь 2025 года в мире зарегистрировано 518,3 тысячи случаев холеры, напомнил НСН Геннадий Онищенко.
В мире продолжается пандемия холеры, однако в России умеют бороться с развитием этого заболевания, заявил в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«За январь-сентябрь 2025 года в мире зарегистрировано 518,3 тысячи случаев холеры, и это большая цифра. Седьмая пандемия холеры продолжается, и два последних года нарастает. В нашей стране было несколько случаев завоза, но мои коллеги не дали им распространиться. Если в мире будет продолжаться подъем заболеваемости холерой, с учетом открытости нашей страны, случаи могут повториться. Мы знаем, как бороться с холерой. Мы еще с советских времён ранжировали территории нашей страны по степени риска завоза и распространения», - сказал академик РАН.
Как напомнил Онищенко, в Турции по-прежнему нет точных данных о числе случаев заболевания холерой.
Ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» он отмечал, что в Турции всегда есть холероподобный вибрион, даже если местные СМИ не сообщают о нем.
