Онищенко заявил о продолжении пандемии холеры

«За январь-сентябрь 2025 года в мире зарегистрировано 518,3 тысячи случаев холеры, и это большая цифра. Седьмая пандемия холеры продолжается, и два последних года нарастает. В нашей стране было несколько случаев завоза, но мои коллеги не дали им распространиться. Если в мире будет продолжаться подъем заболеваемости холерой, с учетом открытости нашей страны, случаи могут повториться. Мы знаем, как бороться с холерой. Мы еще с советских времён ранжировали территории нашей страны по степени риска завоза и распространения», - сказал академик РАН.

Как напомнил Онищенко, в Турции по-прежнему нет точных данных о числе случаев заболевания холерой.

Ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» он отмечал, что в Турции всегда есть холероподобный вибрион, даже если местные СМИ не сообщают о нем.

