Онищенко опроверг наступление эпидемии гриппа в России

«Говорить об эпидемии гриппа нельзя. По итогам предыдущей, длинной рабочей недели подъем заболеваемости у нас во всех регионах сейчас идет в рамках средних многолетних показателей. Значит, наш прогноз оправдывается, а изготовленные вакцины – актуальны, то есть содержат самые распространенные штаммы гриппа. Главный инструмент у нас – вакцинация. По данным Минздрава, к концу прошлой недели у нас привиты от гриппа порядка 53,3 миллиона человек. Нужно привить еще 20 миллионов человек. Надеюсь, что крупные компании из прагматического подхода закупят вакцину и привьют те группы граждан, которые не входят в группы риска (врачи, учителя, транспортные работники, старшее поколение 60+) и не включены в национальный календарь прививок. Ситуация контролируемая и не выходит за пределы прогноза. И следующая неделя должна стать завершающей в проведении вакцинации», - заявил он.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал «Радиоточке НСН», что в трудовых коллективах, привитых от гриппа, более 80% людей не уходили на больничный. Он также подчеркнул, что это заметный экономический эффект для компаний.

