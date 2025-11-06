Вильфанд призвал столичных автомобилистов менять летние шины на зимние

Автомобилистам в Москве следует поменять летние шины на зимние из-за похолодания и осадков. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, со следующего вторника машинам «будет сложно» перемещаться на летней резине.

«Среднесуточная температура будет отрицательной. Поэтому пора поторопиться со сменой автомобильных шин, время пришло», - подчеркнул Вильфанд.

Он также отметил, что ожидается облачная погода, кроме того, со следующей недели в Московском регионе возможны небольшой снег и дожди.

Ранее Минтранс Подмосковья напомнил автомобилистам о необходимости подготовиться к установке зимних шин. Это следует сделать, когда среднесуточная температура установится на уровне от +5 до +7 градусов, пишет 360.ru.

