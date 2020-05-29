Против основателя паблика «Омбудсмен полиции» завели ещё два уголовных дела
Ещё два уголовных дела завели на основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимира Васенина. Он подчеркнул, что уголовные дела по статьям «Оборот порнографии» и «Вымогательство» были возбуждены 27 мая.
Уточняется, что с заявлением в правоохранительные органы обратилась женщина, которая утверждает, что в ходе переписки подозреваемый вынудил её отправить ему личные видеозаписи порнографического содержания.
Затем мужчина, угрожая опубликовать видео в открытом доступе, потребовал заплатить ему 30 тысяч рублей. Женщина призналась, что перечислила ему эту сумму, подчеркивает RT.
Ранее следствие предъявило Владимиру Воронцову обвинение в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника полиции. Тверской суд Москвы арестовал его до 6 июля.
Кроме того, НСН писала, что в отношении блогера, основателя проекта «Омбудсмен полиции» возбуждено уголовное дело – за распространение порнографии в соцсетях. Оно открыто по статье 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершенные группой лиц по предварительному сговору».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru