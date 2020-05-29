Против основателя паблика «Омбудсмен полиции» завели ещё два уголовных дела

Ещё два уголовных дела завели на основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимира Васенина. Он подчеркнул, что уголовные дела по статьям «Оборот порнографии» и «Вымогательство» были возбуждены 27 мая.

Уточняется, что с заявлением в правоохранительные органы обратилась женщина, которая утверждает, что в ходе переписки подозреваемый вынудил её отправить ему личные видеозаписи порнографического содержания.

Затем мужчина, угрожая опубликовать видео в открытом доступе, потребовал заплатить ему 30 тысяч рублей. Женщина призналась, что перечислила ему эту сумму, подчеркивает RT.