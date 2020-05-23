Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело

Уточняется, что дело против Воронцова открыто по статье 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Напомним, основатель проекта «Омбудсмен полиции» был ранее задержан по подозрению в вымогательстве. Он требовал у бывшего полицейского около 300 тысяч рублей за отказ от публикации личных снимков экс-правоохранителя. Воронцов находится стражей, по решению суда, до 6 июля.

