Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело
В отношении блогера, основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено новое уголовное дело – за распространение порнографии в соцсетях. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.
Уточняется, что дело против Воронцова открыто по статье 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершенные группой лиц по предварительному сговору».
Напомним, основатель проекта «Омбудсмен полиции» был ранее задержан по подозрению в вымогательстве. Он требовал у бывшего полицейского около 300 тысяч рублей за отказ от публикации личных снимков экс-правоохранителя. Воронцов находится стражей, по решению суда, до 6 июля.
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