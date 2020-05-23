Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело

В отношении блогера, основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено новое уголовное дело – за распространение порнографии в соцсетях. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.

Создателя проекта «Омбудсмен полиции» подозревают в вымогательстве

Уточняется, что дело против Воронцова открыто по статье 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Напомним, основатель проекта «Омбудсмен полиции» был ранее задержан по подозрению в вымогательстве. Он требовал у бывшего полицейского около 300 тысяч рублей за отказ от публикации личных снимков экс-правоохранителя. Воронцов находится стражей, по решению суда, до 6 июля.

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ФОТО: Порносайт
ТЕГИ:Уголовный КодексУголовное ДелоПорнография
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