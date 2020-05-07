Создателя проекта «Омбудсмен полиции» подозревают в вымогательстве

Основатель правозащитного проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов был задержан в Москве, его подозревают в вымогательстве 300 тыс рублей у бывшего сотрудника полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по г. Москве.



Проект "Омбудсмен полиции" включает в себя ведение сообществ в соцсетях, таких как "Вконтакте", в которых Воронцов являлся создателем и администратором. По версии следствия, крупную сумму "омбудсмен" просил в обмен на отказ публиковать в общий доступ личные фотографии экс-полицейского, с которым был знаком ранее.

Глава пресс-службы В. Васенин сообщил, что после отказа в выдаче денег фотографии были выложены в сообществах и стали доступны широкой общественности. Подобные преступления регламентируются 163 статьей УК РФ, наказание может достигать 4 лет лишения свободы.