Против «храма-на-драме» 74% жителей Екатеринбурга
Опрос в связи со строительством собора Святой Екатерины на месте сквера в центре уральской столицы провел ВЦИОМ
Без преувеличения сенсационные результаты дал опрос, проведенный ВЦИОМ в связи с конфликтом вокруг строительства храма в сквере у театра драмы в Екатеринбурге. Всю прошлую неделю там проходили массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины не месте сквера. В происходящем немедленно усмотрели элемент провокации, дескать, закоперщиков протестов следует искать чуть ли не в самой Москве. Выяснилось, однако, что против строительства храма вместо сквера выступает не кучка дремучих природозащитников, ставших, по одному из определений, «орудием циничных политтехнологов». Нет, против «храма-на-драме» оказалась большая часть горожан. Да насколько большая – почти три четверти!
Итак, 74% жителей Екатеринбурга, опрошенных социологами ВЦИОМ, назвали сквер на Октябрьской площади неудачным местом для строительства храма. Полностью поддержали строительство в соответствие с ныне существующим проектом только 7% респондентов. Еще 14% идею в целом одобряют, но предлагают внести коррективы в соответствии с мнением горожан. Его теперь мы знаем. Как всегда, спасибо президенту: это он предложил провести опрос. Только после его реплики в связи с храмовым конфликтом страсти слегка поутихли, и городские власти, остановив стройку, занялись подготовкой к проведению опроса.
Итоги проведенного ВЦИОМ опроса уже навели губернатора Свердловской области на мысль о необходимости поиска более подходящего места для храма. «При подборе площадки были допущены ошибки. Не было в полной мере учтено мнение горожан», - написал в соцсетях Евгений Куйвашев, комментируя результаты исследования.
Куда более «стойким искровцем» оказался мэр Екатеринбурга. Решающим в вопросе о месте строительства храма будет исследование, подготовка к которому пока только ведется, - заявил РБК Александр Высокинский. Цитата: «Мы готовим с депутатами процедуру, готовим опрос, смотрим на репрезентативность выборки, готовим методологию. Я бы предложил работать, как договорились... Зачем сейчас народ раздергивать?» - сказал мэр.
Вопрос, как представляется, стоит иначе. Зачем было «раздергивать» народ, втыкая храм туда, где и так хорошо? Без достижения согласия? ВЦИОМ, к результатам опроса которого столь скептически отнесся уральский градоначальник, ну никак не отнести ни к сторонникам, ни к противникам возведения «храма-на-драме». Просто он уже провел опрос, а городские власти еще и не запрягали. Почему было заранее не озаботиться, по выражению мэра, «подготовкой процедуры» и проведением подробного исследования общественного мнения? По меньшей мере, это избавило бы город от недельной протестной лихорадки. Как говорится, дорого яичко ко Христову дню.
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