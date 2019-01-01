Против «храма-на-драме» 74% жителей Екатеринбурга

Без преувеличения сенсационные результаты дал опрос, проведенный ВЦИОМ в связи с конфликтом вокруг строительства храма в сквере у театра драмы в Екатеринбурге. Всю прошлую неделю там проходили массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины не месте сквера. В происходящем немедленно усмотрели элемент провокации, дескать, закоперщиков протестов следует искать чуть ли не в самой Москве. Выяснилось, однако, что против строительства храма вместо сквера выступает не кучка дремучих природозащитников, ставших, по одному из определений, «орудием циничных политтехнологов». Нет, против «храма-на-драме» оказалась большая часть горожан. Да насколько большая – почти три четверти!

Итак, 74% жителей Екатеринбурга, опрошенных социологами ВЦИОМ, назвали сквер на Октябрьской площади неудачным местом для строительства храма. Полностью поддержали строительство в соответствие с ныне существующим проектом только 7% респондентов. Еще 14% идею в целом одобряют, но предлагают внести коррективы в соответствии с мнением горожан. Его теперь мы знаем. Как всегда, спасибо президенту: это он предложил провести опрос. Только после его реплики в связи с храмовым конфликтом страсти слегка поутихли, и городские власти, остановив стройку, занялись подготовкой к проведению опроса.

Итоги проведенного ВЦИОМ опроса уже навели губернатора Свердловской области на мысль о необходимости поиска более подходящего места для храма. «При подборе площадки были допущены ошибки. Не было в полной мере учтено мнение горожан», - написал в соцсетях Евгений Куйвашев, комментируя результаты исследования.