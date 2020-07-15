Пять миллионов с бывших полицейских хочет взыскать Иван Голунов

О подаче соответствующего заявления в Следственный комитет Иван Голунов написал в соцсетях. По его словам, он внимательно изучил работу этих пятерых бывших сотрудников полиции за последние несколько лет, и пришел к выводу, что его дело было для них «явно не единственным опытом фальсификации доказательств». Их деятельность в органах МВД Голунов называет «имитацией борьбы с наркотрафиком» и предполагает, что «зарплата явно была для них не основным источником дохода». Как пояснил его адвокат Сергей Бадамшин, гражданский иск подан из расчета взыскания по 1 млн рублей с каждого арестованного экс-полицейского. Если иск будет удовлетворен, деньги Голунов отдаст на благотворительность, - сказал адвокат.

Задержание Ивана Голунова 6 июня 2019 стало одним из наиболее резонансных событий всего минувшего года. Ему тогда пытались вменить сбыт наркотиков, суд поместил его под домашний арест. Однако после широкой общественной кампании уже через несколько дней он был освобожден, а все обвинения с него были сняты. Пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО были уволены из правоохранительных органов. А в конце года стало известно об уголовном деле, возбужденном в связи с задержанием Голунова, которого признали потерпевшим. Принимавшие участие в его задержании решением суда были арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Разумеется, никаких пяти миллионов журналисту не видать: российские суды не склонны переоценивать понесенный потерпевшими моральный вред. Но в случае с делом Голунова исковые требования, пусть и не в полном объеме, но в какой-то значительной части имеют шансы на удовлетворение. Причиной тому может стать особый резонанс, который получило задержание при столь скандальных обстоятельствах, нанесших болезненный удар по репутации МВД. А потому нельзя исключать, что суд «раскидает» на пятерых ответчиков сумму в два-три миллиона в разных пропорциях.

Сам же механизм компенсации морального ущерба, понесенного потерпевшими от действий сотрудников правоохранительных органов или каких-то других структур государственной власти, явно нуждается в корректировке. Особенно в вопросе исчисления суммы такой компенсации: не курам на смех, а чтобы другим неповадно было. Как в случае с «Норникелем», которому за аварию на ТЭЦ в Норильске выкатили счет за нанесенный вред экологии в 148 миллиардов.

