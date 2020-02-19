«ОПГ в погонах». В Профсоюзе полиции назвали «идиотом» сотрудника, подбросившего наркотики Голунову

«Если бы, допустим, он сказал, что для того чтобы выполнить план, он сам Голунову подбросил, то получил бы он за это лет 5-6 максимум. Через половину вышел бы по УДО. А сейчас когда он заявил, что и начальник в этом участвовал, это уже у нас группа лиц. Понимаете? ОПГ. Там могут ст. 210 натянуть. А это уже лет 10 минимум. Я считаю, что последние года 3-4 только идиоты-начальники могут сказать – возьми наркотики и подбрось. Вдобавок здесь должно быть доказано, где он взял наркотики. Кто ему их дал. Если кто-то дал, то где их взял тот? И так далее. Должна быть доказательная база. Если остальные участники группы подтвердят его слова, тогда у них точно будет 210 статья – организованное преступное сообщество. Они сядут очень надолго. Скорее всего, вряд ли они это подтвердят. Скажут, что такого не было. Как будет действовать суд на основании таких показаний вести дело, я не знаю. В законе о полиции говорится, что если тебе дали приказ, противоречащий закону, сотрудник полиции должен руководствоваться законом. Так что отвертеться у него не получится. Либо он сделку со следствием заключил, что он так скажет и получит мало, либо на него надавили каким-то образом, либо он, извините, полный идиот», - добавил Пашкин.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по так называемому «делу Голунова». Как полагает следствие, 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подбросили журналисту Ивану Голунову наркотики для того, чтобы против него было возбуждено уголовное дело.

