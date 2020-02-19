«ОПГ в погонах». В Профсоюзе полиции назвали «идиотом» сотрудника, подбросившего наркотики Голунову

19 февраля 202017:42
Станислав Меркулов

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН объяснил, что показания экс-полицейского на своего начальника позволяют следствию переквалифицировать уголовное дело на более тяжкое.

Бывший полицейский Денис Коновалов, проходящий в качестве обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, признал свою вину и дал показания на своего начальника - Игоря Ляховца, которого следствие рассматривает в качестве предполагаемого организатора преступления.

Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Ляховца Алексей Коврижкин. Он также отметил, что сам Ляховец свою вину не признает и обвинения в свой адрес опровергает, а дело против него считает политически мотивированным. По мнению юриста, признательные показания Коновалова связаны с оказываемым на него давлением со стороны следствия.

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что теперь дело может принять серьезный оборот, и участникам преступления могут дать большие сроки.

Извинения «на отцепись»

«Если бы, допустим, он сказал, что для того чтобы выполнить план, он сам Голунову подбросил, то получил бы он за это лет 5-6 максимум. Через половину вышел бы по УДО. А сейчас когда он заявил, что и начальник в этом участвовал, это уже у нас группа лиц. Понимаете? ОПГ. Там могут ст. 210 натянуть. А это уже лет 10 минимум. Я считаю, что последние года 3-4 только идиоты-начальники могут сказать – возьми наркотики и подбрось. Вдобавок здесь должно быть доказано, где он взял наркотики. Кто ему их дал. Если кто-то дал, то где их взял тот? И так далее. Должна быть доказательная база. Если остальные участники группы подтвердят его слова, тогда у них точно будет 210 статья – организованное преступное сообщество. Они сядут очень надолго. Скорее всего, вряд ли они это подтвердят. Скажут, что такого не было. Как будет действовать суд на основании таких показаний вести дело, я не знаю. В законе о полиции говорится, что если тебе дали приказ, противоречащий закону, сотрудник полиции должен руководствоваться законом. Так что отвертеться у него не получится. Либо он сделку со следствием заключил, что он так скажет и получит мало, либо на него надавили каким-то образом, либо он, извините, полный идиот», - добавил Пашкин.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по так называемому «делу Голунова». Как полагает следствие, 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подбросили журналисту Ивану Голунову наркотики для того, чтобы против него было возбуждено уголовное дело.

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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