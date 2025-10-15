«С одной стороны, детям дается второй шанс. Наверное, это их как-то успокоит. Я наблюдал историю, когда дали возможность пересдавать ЕГЭ. Дети были очень рады и довольны. И здесь, я думаю, они тоже будут довольны. С другой стороны, это усилит нагрузку на учителей. Когда дети это будут пересдавать? Летом? Кто будет принимать эти экзамены? То есть учителей будут заставлять выходить в свой отпуск на работу на ЕГЭ, на ППЭ (пункты проведения экзаменов, прим. НСН). Кто-то говорит, что это демотивирует детей готовиться к нормальной сдаче сразу, мол, будут думать, что можно сильно не напрягаться. Я не знаю, насколько это справедливо. Но учителя точно перегружены, они еле-еле выживают в июне на этих ЕГЭ и ГИА. И даже если это все оплачивается, то, как правило, не очень хорошо. Но оплата все равно не решит проблему. Учителям надо отдохнуть. Отпуск 56 дней не просто так», - заявил он.

Ранее преподаватель русского языка и литературы Анна Штернберг заявила НСН, что учителя русского и литературы перегружены больше других учителей, так как они должны готовить к экзаменам, очень много читать и проверять колоссальное количество работ за копейки.

