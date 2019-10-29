Протесты под давлением. России предсказали рост числа митингов

Публицист Николай Сванидзе в эфире НСН посоветовал российским властям сдержаннее вести себя в отношении протестующих.

«То есть, дорогие друзья, получается, что треть считает участников акции врагами народа, треть – своими единомышленниками, и треть относится к ним нейтрально. Это говорит о том, что власти нужно сдержанней вести себя в отношении участников акций, относиться к ним, как к своим соотечественникам, которые выражают свое мнение. Треть жителей Москвы – это очень много», - заявил НСН Сванидзе.

При этом ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий полицию правом выносить гражданам официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений.

Давлением на гражданских активистов назвал этот закон в эфире НСН глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте (СПЧ), председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин.

«Мы же знаем, в каких ситуациях аналогичные предостережения выносит, например, прокуратура. Речь обычно идёт о действиях, которые никто не скрывает, наоборот, люди декларируют. Например, когда активисты заранее объявляют о намерении провести какой-то митинг. Очевидно, чем-то аналогичным будет полиция заниматься. На мой взгляд, это достаточно бессмысленная затея. Они [правоохранители], безусловно, это позиционируют как профилактическую деятельность, на самом деле, это будут использовать, чтобы оказывать на активистов моральное, а может, и не только моральное давление. Потому что разносить эти предостережения будут по месту работы, учёбы. Но я не знаю ни одного случая, чтобы вручение такого предостережения имело бы какой-то превентивный характер. Я не знаю человека, который бы отказался от своих намерений из-за предостережения, например, прокуратуры. Понятно, что никаким преступникам такие предостережения не вручают», — заявил Каляпин.

Напомним, лето 2019 года отметилось рядом протестных акций против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Организаторы митингов смогли провести всего две согласованные с властями акции — 10 августа и уже осенью, 29 сентября.

