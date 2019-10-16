СПЧ: Предостережениями полиция будет запугивать активистов
Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами СПЧ заявил НСН, что пользы для общества от новых полномочий правоохранителей не будет.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий полицию правом выносить гражданам официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений. Документ размещён на официальном портале правовой информации.
Давлением на гражданских активистов назвал этот закон в эфире НСН глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте (СПЧ), председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин. Однако практического смысла от этих полномочий полиции, по его мнению, не будет, тем более, что реальным преступникам, представляющим опасность для общества, такие бумаги выдавать не будут.
«Мы же знаем, в каких ситуациях аналогичные предостережения выносит, например, прокуратура. Речь обычно идёт о действиях, которые никто не скрывает, наоборот, люди декларируют. Например, когда активисты заранее объявляют о намерении провести какой-то митинг. Очевидно, чем-то аналогичным будет полиция заниматься. На мой взгляд, это достаточно бессмысленная затея. Они [правоохранители], безусловно, это позиционируют как профилактическую деятельность, на самом деле, это будут использовать, чтобы оказывать на активистов моральное, а может, и не только моральное давление. Потому что разносить эти предостережения будут по месту работы, учёбы. Но я не знаю ни одного случая, чтобы вручение такого предостережения имело бы какой-то превентивный характер. Я не знаю человека, который бы отказался от своих намерений из-за предостережения, например, прокуратуры. Понятно, что никаким преступникам такие предостережения не вручают», — заявил Каляпин.
В документе закона отмечается, что выбор формы предостережения, способа его вручения, а также перечня должностных лиц, наделённых таким правом, остаётся на усмотрение МВД. Рамочный характер закона легко объяснить тем, что власть не могла прямо указать истинную цель изменений в законодательстве, объяснил правозащитник.
«МВД собирает некую информацию о ситуациях, в которых, как они это трактуют, будут совершаться правонарушения, как, например, проведение публичного мероприятия. Теоретически количество таких правонарушений может быть очень широким. Мало ли, о каких готовящихся действиях могут они узнать. Но на практике, я думаю, это будет касаться только публичных мероприятий. Они же не могли в законе написать прямо, что это делается, чтобы оказать давление на организаторов акций, которым было отказано в согласовании. Поэтому и не стали ничего уточнять», — резюмировал Каляпин.
Напомним, лето 2019 года отметилось рядом протестных акций против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Организаторы митингов смогли провести всего две согласованные с властями акции — 10 августа и уже осенью, 29 сентября. В остальных шествиях им отказывали или предлагали площадки на окраине мегаполиса. Наиболее массовыми по численности участников и числу задержанных стали акции 27 июля и 3 августа. Они были разогнаны полицией и ОМОНом, после чего возникло так называемое «московское дело», представляющее собой ряд уголовных дел участников акций протеста. Подробнее о промежуточных уроках «московского дела», читайте в материале НСН.
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