СПЧ: Предостережениями полиция будет запугивать активистов

«Мы же знаем, в каких ситуациях аналогичные предостережения выносит, например, прокуратура. Речь обычно идёт о действиях, которые никто не скрывает, наоборот, люди декларируют. Например, когда активисты заранее объявляют о намерении провести какой-то митинг. Очевидно, чем-то аналогичным будет полиция заниматься. На мой взгляд, это достаточно бессмысленная затея. Они [правоохранители], безусловно, это позиционируют как профилактическую деятельность, на самом деле, это будут использовать, чтобы оказывать на активистов моральное, а может, и не только моральное давление. Потому что разносить эти предостережения будут по месту работы, учёбы. Но я не знаю ни одного случая, чтобы вручение такого предостережения имело бы какой-то превентивный характер. Я не знаю человека, который бы отказался от своих намерений из-за предостережения, например, прокуратуры. Понятно, что никаким преступникам такие предостережения не вручают», — заявил Каляпин.

В документе закона отмечается, что выбор формы предостережения, способа его вручения, а также перечня должностных лиц, наделённых таким правом, остаётся на усмотрение МВД. Рамочный характер закона легко объяснить тем, что власть не могла прямо указать истинную цель изменений в законодательстве, объяснил правозащитник.