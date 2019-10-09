Никакой политики в «московском деле». Просто, чтобы неповадно было

В приговорах фигурантам так называемого «московского дела» нет и не может быть какой-то политики, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал результаты опроса «Левада-центра», согласно которому, 38% россиян считают приговоры участникам летних акций протеста несправедливыми и политически мотивированными. Еще 24% опрошенных назвали приговоры справедливыми и беспристрастными, 10% затруднились оценить судебные решения. Также 35% респондентов назвали проведенные 8 сентября выборы нечестными.

Никакой политики. 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации. Сейчас не важно, что из себя представляли те кандидаты, которым было отказано в регистрации. Важно, что речь шла об их участии в выборах, которые, как нам регулярно напоминают, являются важнейшим элементом политической жизни страны. Были задержаны более тысячи участников этих акций, Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому проходят полтора десятка человек.

Некоторым уже вынесены приговоры. Так, Даниил Беглец приговорен к двум годам колонии общего режима за то, что дернул полицейского за руку на акции 27 июля в Москве. Он полностью признал вину, принес извинения потерпевшему, по собственной инициативе выплатил ему компенсацию морального вреда. У Беглеца двое малолетних детей, один из которых тяжело болен, а подсудимый - единственный кормилец в семье. Тем не менее, два года реального срока. Константин Котов был приговорен по так называемой «дадинской статье», которая предусматривает уголовную ответственность за несколько административных нарушений на массовых акциях. Особенно неудобно вышло с актером Павлом Устиновым: он не участвовал в акции, не оказывал никакого сопротивления при задержании, что прекрасно видно на видеозаписях, которые суд первой инстанции отказался приобщать к материалам дела. Судьи сраму не имут, и приговор был 3,5 года колонии. Апелляционная инстанция изменила приговор на год условно – просто за то, что оказался не в то время не в том месте.

Никакой политики. Только лишь показное пренебрежение фактами и доказательствами, показная жестокость запрашиваемых наказаний, показной обвинительный характер приговоров. Просто, чтобы другим неповадно было даже рядом с местом проведения протестной акции стоять. Не то что протестовать.

