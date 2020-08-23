Протестная акция в Минске собрала несколько тысяч участников

В Центре Минска на площади Независимости собрались многочисленные колонны участников протестной акции. Шествие движется к стеле «Минск - город-герой». Представители органов правопорядка призывают участников акции разойтись и не провоцировать насилие, сообщает ТАСС.

Отмечается, что большинство участников акции – молодые люди. Они идут с бело-красными флагами белорусской оппозиции на плечах.

Минская милиция предостерегла белорусов от провокаций

Силовики предупреждают об ответственности, если не будут выполняться «законные требования органов правопорядка».

Отмечается, что в центр белорусской столицы стянута спецтехника. Около Дома правительства дежурят примерно два десятка грузовиков для перевозки личного состава внутренних войск. Рядом с Белгосуниверситетом дежурят несколько автозаков. Также военизированная техника направляется в центр Минска из района Уручье.

Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков в эфире НСН предположил, что майданная история для Белоруссии - пройденный этап.

«Расшатать ситуацию не удалось – это уже сейчас очевидно», - сказал он и выразил уверенность, что майданная история для Белоруссии – на данном этапе вещь пройденная.

Торговля в магазинах и кафе около площади Независимости продолжается, но может быть свернута в любой момент. Порядка пяти центральных станций метро закрыты для входа и выхода, поезда их проезжают, не останавливаясь.

Ранее 23 августа стало известно, что Минобороны Белоруссии взяло под охрану памятники и монументы около которых в Минске собирается оппозиция.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыМинск
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