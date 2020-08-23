Минская милиция предостерегла белорусов от провокаций

Минская милиция предупредила о провокациях, которые, по данным силовиков, готовятся во время воскресных протестных акций, сообщает «Интерфакс».

«Мы располагаем информацией о готовящихся провокациях», — заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

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Он рассказал о призывах принять участие в незаконных уличных акциях, которые распространяются через Интернет.

«Их (призывов – прим. НСН) цель очевидна - расшатать ситуацию и внести разлад в общество. Организаторы этого процесса используют людей как расходный материал, привлекая для участия в незаконных массовых мероприятиях, со всеми вытекающими последствиями», - заявил Кубраков.

Представитель ГУВД призвал белорусов «прислушаться к разуму, не поддаваться на провокации».

Напомним, массовые акции протеста в Белоруссии не прекращаются с 9 августа, когда после голосования на президентских выборах было объявлено о победе на них правящего страной с 1994 года Александра Лукашенко с результатом в 80% голосов. Первые несколько дней протесты жестоко подавлялись, были задержаны около семи тысяч манифестантов.

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
ТЕГИ:Акция ПротестаБелоруссия
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