Минская милиция предостерегла белорусов от провокаций
Минская милиция предупредила о провокациях, которые, по данным силовиков, готовятся во время воскресных протестных акций, сообщает «Интерфакс».
«Мы располагаем информацией о готовящихся провокациях», — заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.
Он рассказал о призывах принять участие в незаконных уличных акциях, которые распространяются через Интернет.
«Их (призывов – прим. НСН) цель очевидна - расшатать ситуацию и внести разлад в общество. Организаторы этого процесса используют людей как расходный материал, привлекая для участия в незаконных массовых мероприятиях, со всеми вытекающими последствиями», - заявил Кубраков.
Представитель ГУВД призвал белорусов «прислушаться к разуму, не поддаваться на провокации».
Напомним, массовые акции протеста в Белоруссии не прекращаются с 9 августа, когда после голосования на президентских выборах было объявлено о победе на них правящего страной с 1994 года Александра Лукашенко с результатом в 80% голосов. Первые несколько дней протесты жестоко подавлялись, были задержаны около семи тысяч манифестантов.
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