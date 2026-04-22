«Хоть плачь!»: В Дальнегорске забыли про «дырявую» пятиэтажку

30-тысячный Дальнегорск является самым восточным и самым высокогорным городом Приморья. На днях к нам обратились жители пятиэтажки на проспекте 50 лет Октября. Соседство с мэрией не уберегло их от проблем с постоянно протекающей крышей. Ремонты не помогают и по весне людей опять начало заливать.

«Крыша течет, требуется капитальный ремонт, его не делают. Администрация и управляющая компания не чешутся. В прошлом году, когда все совсем плохо было и начало течь ниже пятого этажа на четвертый и третий, мы обратились в прокуратуру и жилищную инспекцию. Только тогда они замазали чуть дырки, подзалепили и течь перестало, а тут весна пришла, и опять все началось. Сейчас пока пятый этаж топит, до квартир на четвертом этаже еще не дошло, но по подъезду уже течет ниже. У нас пятиэтажный дом, 50 квартир, по 10 на каждом этаже. Напротив нас живет семья с тремя детьми, у нас один ребенок, за стенкой у соседей двое детей у женщины. Есть и одинокие, и пенсионеры. Это центр города, у меня из окна мэрия видна. Когда ты только ремонт сделал, а тебе на голову течет, это очень неприятно, хоть плачь, и не знаешь, в какие уже колокола звонить», - возмутился в беседе с НСН один из жителей проблемного дома.

Мы попросил главу Приморья Олега Кожемяко помочь жителям Дальнегорска.

Другая просьба о помощи пришла к нам от жителей села Тельвяково, расположенного неподалеку от Киржача во Владимирской области. Из-за отсутствия дорог к проживающим там пенсионерам не может проехать ни скорая помощь, ни полиция. В итоге под ударом оказались самые беспомощные.

«С 2016 года мы не можем добиться строительства подъездной дороги к дому на улице Тихая. Мы съезжаем с асфальтированной дороги между Киржачом и Покровом к своей деревне Тельвяково на поле, ну и всё. Сейчас снег сошел, дожди, соответственно, там просто слякоть, грязь, машины буксуют. Поскольку дороги нет, мы не можем проехать к своим домам, там все улицы такие, не только Тихая. Когда газ прокладывали пару лет назад, они еще и глину подняли. Теперь где-то глина, где-то грязь, лужи. Не могут проехать не только местные жители, но и полиция, медицинские службы, газовые, пожарные. Никто не может проехать», - рассказала НСН одни из местных жительниц.

По ее словам, проблемы с дорогой уже сыграли на руку бандитам.

«Нам ехать от асфальта до нашего дома метров 500, а то и больше. У нас уже были случаи несколько лет назад, когда грабили дома, залезали, разбивали окна, а полиция пешком идет. Любая служба пойдет пешком, если дороги не появятся, но я сомневаюсь, что медики пойдут через все поле к дому спасать человека. Года два-три назад небольшой участок от асфальта по улице Звездной, 150-200 метров администрация сделала. Они засыпали дорогу песком и щебенкой, и утрамбовали все это. Этот участок в начале Звездной улицы, а дальше дорога прерывается, и мы едем по нашему бездорожью, застревая и буксуя, или просто идем пешком, поскольку не можем проехать», - посетовала собеседница НСН.

Мы попросили губернатора Владимирской области Александра Авдеева помочь жителям Тельвяково.