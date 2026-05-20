«Их всего три!»: Кто отнимает у сборной России скалодром в Петербурге
В Петербурге «отметили» возвращение сборной России в международные турниры закрытием уникального скалодрома, а деревня Павлова Гора в Ярославской области жалуется на бездорожье.
Социальный проект Национальной Службы Новостей «Кривая линия» в середине мая получает все больше обращений от жителей деревень и дачников, которые не могут доехать к своим домам из-за бездорожья.
Так, жители поселка Павлова Гора в Ярославской области тонут в лужах даже на внедорожниках.
Тем временем спортсмены из Санкт-Петербурга озабочены другой проблемой – здесь закрывается не имеющий аналогов скалодром, на котором тренировалась и дети, и сборная страны.
***
Деревня Павлова Гора находится примерно в 90 километрах от Ярославля. Местным жителям обещали отремонтировать дорогу до села Хмельники, которую продавили большегрузы, однако воз и ныне там, по дороге «ни пройти, ни проехать».
«Раньше у нас дороги были шикарные, их обслуживали хорошо. В прошлом году должны были отремонтировать асфальт на дороге от Демьянского до Хмельников, а от Хмельников до Павловой Горы - положить новый асфальт, так как его там вообще не было никогда. Однако, видимо, эти обещания отложили в нижний ящик на долгое время. Все будет, все будет, а потом бац, резко перенесли, пока неизвестно на когда. От Хмельников до Павловой горы даже на УАЗике ездить страшно. Там тонары ходят, самосвалы, дорога настолько убитая, что я приезжаю к тёще, ставлю свою "Вольву" и на УАЗике мы ездим к моей маме, потому что не проехать», - рассказал НСН один из местных жителей.
Мы попросили власти Ярославской области разобраться, кто забыл об обещаниях починить дорогу.
***
Ну а в Санкт-Петербурге бьют в колокола спортсмены-скалолазы. Работавший в городе восемь лет скалодром с уникальными объектами 17-метровой высоты должен закрыться из-за проблем с арендой. В итоге без места для тренировок останутся тысячи спортсменов, в том числе сборная России, которую недавно вновь допустили до международных соревнований.
«У нас подобных скалодромов всего три на европейскую часть России. Один пока еще не разобран в Петербурге, один в Москве и один в Воронеже. На Северо-Западный регион это единственный такой скалодром, уникальный спортивный объект, где постоянно тренировалась сборная России. Это превратилось в социально значимый объект регионального масштаба не только для любителей, но и вообще для спорта в целом, с учетом того, что скалолазание стало олимпийским видом спорта в 2020-м году. Сейчас нашим атлетам снова позволили выступать на международной арене, при этом куча детей, спортсменов, спортивных школ остаются без возможности проводить тренировки в данной дисциплине», - рассказал НСН скалолаз-любитель Дмитрий Назаров.
По его словам, скалодром все эти годы находился в гараже на территории части МЧС, однако сейчас внезапно пришло указание не продлевать аренду.
Мы обратились в Минспорта России и к властям Санкт-Петербурга с просьбой разобраться в этом парадоксе.
***
