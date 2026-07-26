Путин: Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми средствами
В случае возникновения любых угроз безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми силами и средствами, имеющимися в распоряжении Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с командующими флотами в Санкт-Петербурге.
Глава государства подчеркнул, что ключевая роль в обеспечении безопасности Калининградской области отводится Балтийскому флоту.
«На переднем крае должен находиться Балтийский флот. Знаю, что задачи соответствующие перед вами поставлены. Надеюсь, что они исполняются должным образом», - сказал Путин.
Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что Калининградская область должна быть готова к провокациям стран Запада, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин: Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми средствами
- Действующий чемпион «Формулы-1» Ландо Норрис выиграл первую гонку в сезоне
- МЧС: Тела двоих погибших альпинистов эвакуировали с Эльбруса
- Минобороны: ВС РФ поразили терминал с военными грузами в порту Черноморск
- Моисеев: В России строят безэкипажный корабль для поиска субмарин
- Гран-при Бахрейна «Формулы-1» сезона 2026 перенесен в Малайзию
- МИД: Россия будет добиваться выдачи экс-прокурора МУС Карима Хана
- Моисеев: 21 корабль примут в состав ВМФ России до конца года
- Райан Гослинг сыграет нового Призрачного гонщика
- Долина: Мне подарили новую квартиру