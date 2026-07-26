Путин: Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми средствами

В случае возникновения любых угроз безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми силами и средствами, имеющимися в распоряжении Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с командующими флотами в Санкт-Петербурге.

Беспрозванных: Калининград должен быть готов к провокациям Запада

Глава государства подчеркнул, что ключевая роль в обеспечении безопасности Калининградской области отводится Балтийскому флоту.

«На переднем крае должен находиться Балтийский флот. Знаю, что задачи соответствующие перед вами поставлены. Надеюсь, что они исполняются должным образом», - сказал Путин.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что Калининградская область должна быть готова к провокациям стран Запада, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Щербак Александр
ТЕГИ:БезопасностьКалининградская ОбластьПутин

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