Путин: Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми средствами

Глава государства подчеркнул, что ключевая роль в обеспечении безопасности Калининградской области отводится Балтийскому флоту.

«На переднем крае должен находиться Балтийский флот. Знаю, что задачи соответствующие перед вами поставлены. Надеюсь, что они исполняются должным образом», - сказал Путин.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что Калининградская область должна быть готова к провокациям стран Запада, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».