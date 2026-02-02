Рост числа риелторов объяснили кризисом на рынке жилья
Большинство риелторов не хотят терпеть убытки ради общего дела и уходят в свободное плавание, заявил НСН Константин Апрелев.
Рынок жилья переживает не лучшие времена, поэтому риелторы предпочитают работать на себя. К тому же, порог для вхождения в бизнес остается на низком уровне, рассказал основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев в беседе с НСН.
Количество новых регистраций риелторского бизнеса в России в 2025 году выросло на 11,7% год к году, став максимальным за пять лет, а всего компаний стало больше на 6,7%. Такую статистику приводит «Коммерсантъ». Апрелев объяснил такой рост кризисом в отрасли.
«Основная причина — это кризис в отрасли. Количество сделок на рынке сократилось почти в два раза, что приводит к тому, что доходность на каждого агента в компании падает. В этой ситуации не каждый специалист способен жертвовать в пользу компании. Большинство хочет сохранить свою доходность и, имея свою собственную клиентскую базу, уходит из компании. Далее они либо пытаются работать на свободных хлебах, либо создают свою собственную компанию, либо регистрируются как индивидуальные предприниматели. Это основной источник прихода на рынок новых участников. В свою очередь, сокращаются средние (до 30 человек) компании, которым становится сложно выживать. Другое дело, для того, чтобы быть успешным риелтором, нужны знания, компетенции и постоянное повышение квалификации», — отметил он.
Апрелев также добавил, что на рынке низкий порог входа в бизнес.
«Риелторская деятельность не обязывает к сертификации и регистрации услуг. Это все проходит добровольно. Существуют требования сдачи экзаменов, пересдачи их каждые три года для всех агентов и брокеров, кто работает на рынке. Но это только для тех, кто захотел пройти сертификацию. Поэтому официально в реестре риелторов у нас порядка 14 тысяч человек, а на деле свою работу ведут сотни тысяч человек. К тому же, без них сегодня редко обходится почти любая сделка. С их участием проводится до 90% всей купли-продажи», — уточнил он.
