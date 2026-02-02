Рынок жилья переживает не лучшие времена, поэтому риелторы предпочитают работать на себя. К тому же, порог для вхождения в бизнес остается на низком уровне, рассказал основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев в беседе с НСН.

Количество новых регистраций риелторского бизнеса в России в 2025 году выросло на 11,7% год к году, став максимальным за пять лет, а всего компаний стало больше на 6,7%. Такую статистику приводит «Коммерсантъ». Апрелев объяснил такой рост кризисом в отрасли.