«Надо понимать, что просто хотеть купить это не значит иметь возможность. Что касается регионов для покупки, это те, которые рассматриваются для летнего проживания или уже после ухода на пенсию. Это, конечно, Крым, Калининград, Приморье, все, что связано с водой. Второй вариант – курортные зоны, но чуть менее популярные. Это Минеральные воды, зоны с виноградниками и так далее. Но это в десятки или сотни раз менее востребовано с точки зрения покупок недвижимости, чем морские курорты», - рассказал он.

При этом, по его словам, спрос на любую недвижимость в этом году на 15% ниже.

«Единственный фактор, который положительно влияет на курортную недвижимость, это отсутствие интереса к зарубежным рынкам, например, к тому же рынку ОАЭ. Но в целом пока рано говорить, что возвращается спрос к инвестициям в недвижимость. По отношению к прошлому году объемы покупки недвижимости даже на вторичном рынке на 15% ниже, чем в прошлом году, на 1% больше, чем в 2024 году. Спрос на рынке недвижимости крайне низкий. Если говорим о курортной недвижимости, там еще меньше спрос. Сегодня ставка ипотеки по-прежнему остается заградительной, люди рассматривают для себя расходы, связанные с первичными потребностями: здоровье, образование, питание», - отметил собеседник НСН.

На рост спроса на недвижимость в Краснодарском крае и Крыму может повлиять коррекция цен, привлекательные программы по рассрочке, а также начинающийся в мае старт сезона активных продаж, заявил НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

