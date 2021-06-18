Собянин: На мероприятиях может присутствовать до 1000 человек

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на массовые мероприятия могут попасть не более тысячи человек, сообщается на сайте главы столицы.

Собянин продлил ограничительные меры до 29 июня

Работа театров и кино продолжается. Массовые зрелищные мероприятия будут временно приостановлены, танцполы и фан-зоны закроют.

Ранее мэр рассказал, что количество новых заболевших за сутки 18 июня превысит девять тысяч. По словам Собянина, власти Москвы близки к ужесточению мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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ФОТО: Личный блог Сергея Собянина
ТЕГИ:КоронавирусМоскваСергей Собянин
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