Собянин: На мероприятиях может присутствовать до 1000 человек
18 июня 202110:15
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на массовые мероприятия могут попасть не более тысячи человек, сообщается на сайте главы столицы.
Работа театров и кино продолжается. Массовые зрелищные мероприятия будут временно приостановлены, танцполы и фан-зоны закроют.
Ранее мэр рассказал, что количество новых заболевших за сутки 18 июня превысит девять тысяч. По словам Собянина, власти Москвы близки к ужесточению мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru