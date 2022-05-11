Участница Pussy Riot Алехина сбежала из России

Как сообщил адвокат девушки Даниил Берман в беседе с РЕН ТВ, Алехина отправилась «в гастрольный тур». Что именно это значит, защитник не объяснил.

Сама Алехина в интервью The New York Times рассказала, что сбежала, переодевшись в форму курьера известной службы доставки. Участнице Pussy Riot удалось пересечь границу с Белоруссией, не имея загранпаспорта. Друг Алехиной, художник Рагнар Кьяртанссон, убедил одну из европейских стран выдать девушке визу, пишет Ura.ru.

Ранее Алехину приговорили к одному году ограничения свободы по «санитарному делу». В апреле из-за многочисленных нарушений ограничений суда девушке заменили наказание на реальный срок, Алехина должна была провести 21 день в колонии общего режима.

