Участница Pussy Riot Алехина сбежала из России
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина, находившаяся под домашним арестом, покинула Россию.
Как сообщил адвокат девушки Даниил Берман в беседе с РЕН ТВ, Алехина отправилась «в гастрольный тур». Что именно это значит, защитник не объяснил.
Сама Алехина в интервью The New York Times рассказала, что сбежала, переодевшись в форму курьера известной службы доставки. Участнице Pussy Riot удалось пересечь границу с Белоруссией, не имея загранпаспорта. Друг Алехиной, художник Рагнар Кьяртанссон, убедил одну из европейских стран выдать девушке визу, пишет Ura.ru.
Ранее Алехину приговорили к одному году ограничения свободы по «санитарному делу». В апреле из-за многочисленных нарушений ограничений суда девушке заменили наказание на реальный срок, Алехина должна была провести 21 день в колонии общего режима.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 531 / сут.
Умерли
377 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 014 / сут.
- Посол ЛНР назвал способ достичь мира в Донбассе
- Москвичам назвали даты начала климатического лета
- Россиянам напомнили о длинных выходных в июне
- Внутренний долг Японии побил исторический рекорд
- Боррель: ЕС не может стать посредником в российско-украинских переговорах
- В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности
- Участница Pussy Riot Алехина сбежала из России
- В США рассказали, почему Турция не откажется от России
- В Финляндии ввели санкции против компании Faberlic и главного редактора «МК»
- СМИ обвинили США в провоцировании конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru