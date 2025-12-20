На востоке Москвы произошел пожар на 15-м этаже многоэтажки
20 декабря 202515:26
Мощный огонь охватил 15 этаж ЖК на востоке Москвы, район окутал густой дым. Очевидцы публикуют видео с места происшествия в соцсетях.
Загорелись личные вещи и мебель в квартире, сообщили в МЧС.
Жители сами вышли из дома, на месте работают спасатели. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее пожар произошел на территории Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
