На востоке Москвы произошел пожар на 15-м этаже многоэтажки

Российские войска освободили населенные пункты Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР Новый раунд переговоров между США и Украиной пройдет в эти выходные во Флориде Истребители F-16 ВВС Таиланда нанесли удар по военному объекту ВС Камбоджи На 67-м году жизни скончался народный артист РФ Анатолий Лобоцкий