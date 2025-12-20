Организаторы винного конкурса в Сан-Франциско отказались оценивать вина России
В список участников Международного винного конкурса в Сан-Франциско по ошибке попали российские вина, они были исключены из перечня до начала судейства, передает San Francisco Chronicle со ссылкой на организаторов.
Конкурс проходил в начале декабря. По словам президента соревнования Аманды Блю, организаторы берут на себя полную ответственность за допущенную ошибку. Она также принесла извинения за ошибку, после чего исключила российские вина из списка участников.
Как заявила Блю, после консультаций с юристами организаторы конкурса пришли к выводу, что российские винодельни не имеют права участвовать в соревновании из-за санкций США. Она также добавила, что вступительные взносы виноделен будут возвращены.
Ранее винный критик Антон Обрезчиков заявил «Радиоточке НСН», что онлайн-продажи могли бы очень серьёзно помочь российским виноделам, прежде всего, малым предприятиям.
