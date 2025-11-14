Больше про «фан»: Почему электроснегокаты не станут новым зимним транспортом
Пока что электроснегокаты даже не соответствуют требованиям СИМов и точно не будут в ближайшее время закреплены в каком-либо законодательном акте, заявила НСН Ксения Эрдман.
Электроснегокаты пока точно не станут аналогом электросамокатов зимой в крупных городах, это больше развлечение и локальное средство передвижения где-то в холодных регионах. Об этом НСН рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
В алтайских городах Барнаул и Бийск начал работу сервис проката электроснегокатов, рассказал управляющий сервисом в крае Виталий Эйзель. В беседе с РИА Новости он также сообщил о планах введения такой услуги в Москве после выпадения первого снега. Эрдман заявила, что не стоит рассматривать это как транспортное средство.
«Ребята, на самом деле, работают довольно давно. У них действительно есть желание какой-то экспансии по городам, но рассматривать это как транспорт я бы не стала даже в тех городах, где они уже работают довольно активно. Эта история больше связана с каким-то «фаном» и развлечением. Здесь, наверное, до определенного времени можно пользоваться некой законодательной лакуной, потому что это вид транспорта, который не закреплен и не будет закреплен в ближайшее время ни в одном законодательном акте. И если здесь они наткнутся на какого-то сотрудника, максимум, будет изъятие этого транспорта. Многие еще с самокатами не смирились, поэтому с большой настороженностью смотрят в сторону подобных штук», - рассказала она.
При этом Эрдман подчеркнула, что не видит возможности для появления таких снегокатов в городской среде, так как они даже не соответствуют требованиям к средствам индивидуальной мобильности (СИМ).
«Ну и в целом они не отвечают требованиям, которые сейчас прописаны даже для СИМов, так что вряд они могут быть к ним отнесены. Поэтому их все-таки стоит рассматривать как средство передвижения за городом, по аналогии со снегоходом. Я не вижу перспективы их появления на улицах городов. Хотя, надо сказать, что запрос на вот такое альтернативное зимнее передвижение точно есть. Очень часто и мне, и операторам поступают вопросы: «Можно ли сделать зимний электросамокат?». Потому что люди, привыкшие за сезон перемещаться на нем, хотели бы продолжать это делать и зимой. Но даже наличие снежного покрытия на дорогах и тротуарах не представляется мне аргументом для того, чтобы снегокаты были в городской инфраструктуре», - подытожила она.
Ранее стало известно, что Москва стала лидером по числу аварий с электросамокатами. По данным МВД РФ, наибольшее число таких ДТП также происходит в Костромской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Краснодарском крае, в Свердловском, Омском и Новосибирском регионах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
