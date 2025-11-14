Электроснегокаты пока точно не станут аналогом электросамокатов зимой в крупных городах, это больше развлечение и локальное средство передвижения где-то в холодных регионах. Об этом НСН рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

В алтайских городах Барнаул и Бийск начал работу сервис проката электроснегокатов, рассказал управляющий сервисом в крае Виталий Эйзель. В беседе с РИА Новости он также сообщил о планах введения такой услуги в Москве после выпадения первого снега. Эрдман заявила, что не стоит рассматривать это как транспортное средство.

«Ребята, на самом деле, работают довольно давно. У них действительно есть желание какой-то экспансии по городам, но рассматривать это как транспорт я бы не стала даже в тех городах, где они уже работают довольно активно. Эта история больше связана с каким-то «фаном» и развлечением. Здесь, наверное, до определенного времени можно пользоваться некой законодательной лакуной, потому что это вид транспорта, который не закреплен и не будет закреплен в ближайшее время ни в одном законодательном акте. И если здесь они наткнутся на какого-то сотрудника, максимум, будет изъятие этого транспорта. Многие еще с самокатами не смирились, поэтому с большой настороженностью смотрят в сторону подобных штук», - рассказала она.