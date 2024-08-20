«Все пытались»: Создание вакцины против аллергии на кошек в РФ станет прорывом

В России прошли доклинические исследования вакцины против аллергии на кошек, сообщил «Российской газете» заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета Минздрава России, академик РАН Александр Караулов. Он уточнил, что препарат является безопасным и гипоаллергенным, что позволит применять его как для лечения, так и для профилактики. По словам Болибока, после доклинических испытаний препарату предстоит несколько стадий тестирования.

«Допустить на новую стадию испытаний должен фармакологический комитет. На второй стадии клинических испытаний препарат тестируется на здоровых людях, чтобы проверить, что вакцина безопасна. На третьей стадии испытаний препарат тестируют на больных людях, чтобы подтвердить имуногенный эффект. В целом, вакцина против аллергии на кошек – сложная вещь. За последние 30 лет многие фирмы во всем мире пытались создать подобные препараты, но до сих пор успеха не было, эффективность крайне низкая. Если Сеченовскому институту это удастся - это будет прорыв мирового уровня», - сказал он.