«Все пытались»: Создание вакцины против аллергии на кошек в РФ станет прорывом
Вакцина против аллергии на кошек - сложная вещь, в случае удачных испытаний ее действительно можно будет применять для профилактики аллергии, заявил НСН Владимир Болибок.
Мировые компании разработали множество вакцин против аллергии на кошек, однако ни один из препаратов не показал достаточно высокой эффективности, сообщил в беседе с НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
В России прошли доклинические исследования вакцины против аллергии на кошек, сообщил «Российской газете» заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета Минздрава России, академик РАН Александр Караулов. Он уточнил, что препарат является безопасным и гипоаллергенным, что позволит применять его как для лечения, так и для профилактики. По словам Болибока, после доклинических испытаний препарату предстоит несколько стадий тестирования.
«Допустить на новую стадию испытаний должен фармакологический комитет. На второй стадии клинических испытаний препарат тестируется на здоровых людях, чтобы проверить, что вакцина безопасна. На третьей стадии испытаний препарат тестируют на больных людях, чтобы подтвердить имуногенный эффект. В целом, вакцина против аллергии на кошек – сложная вещь. За последние 30 лет многие фирмы во всем мире пытались создать подобные препараты, но до сих пор успеха не было, эффективность крайне низкая. Если Сеченовскому институту это удастся - это будет прорыв мирового уровня», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, при подтвержденной эффективности новый препарат действительно можно было бы использовать в профилактических целях.
«Если препарат покажет эффективность, то следующий шаг расширения клинических испытаний и показаний – применение для профилактики аллергии на кошек. Но пока нет утвержденного подхода, что тем, кто хочет завести кошку, нужна вакцина, чтобы предотвратить аллергию. Есть люди с предрасположенностью. Например, если оба родителя ребенка – аллергики, существует вероятность, что и у него разовьется аллергия на кошек», - заключил он.
Ранее специалисты клиники Тюменского государственного медицинского университета сообщили, что наибольшей аллергенной активностью обладают дикорастущие злаки – тимофеевка, овсяница луговая, ежа сборная, пырей и мятлик луговой, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Турции пропала 48-летняя туристка из России
- Полнометражный мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» выйдет 29 августа
- Harley-Davidson отказался от программы обеспечения инклюзивности
- Три человека погибли при падении строительного лифта Воронеже
- ВСУ потеряли на Курском направлении до 4130 военнослужащих
- В Испании в возрасте 117 лет умерла старейшая женщина в мире
- Вратарь «Крыльев Советов» не поверил, что в Москве можно прожить на 100 тысяч рублей
- СМИ: Полицейские накрыли московский клуб DFF
- Нижегородского блогера Поднебесного обвинили в педофилии
- Путин впервые посетил школу №1 в Беслане, где 20 лет назад произошел теракт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru