Россиян предупредили о клещах в автомобилях, которые провоцируют аллергию

«Лучше использовать в машине накидки и чехлы из кожи или кожзама. Однако не стоит забывать, что их тоже нужно регулярно чистить», — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавила аллерголог, от меховых чехлов, напротив, стоит отказаться. Подобные накидки, по ее словам, выполняют роль пылесборника и могут только спровоцировать аллергию.

Ранее специалисты клиники Тюменского государственного медицинского университета сообщили, что в России началась вторая волна сезонной аллергии на цветение. Наибольшей аллергенной активностью в этом сезоне обладают дикорастущие злаки: тимофеевка, овсяница луговая, ежа сборная, пырей, мятлик луговой, а также костер, напоминает «Радиоточка НСН».

