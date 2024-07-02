Следить за эмоциями: Ветеринар рассказала, когда собаку стоит показать зоопсихологу
Доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко заявила НСН, что хозяевам собак важно следить за настроением питомцев и создавать для них комфортную обстановку.
Важно ответственно подходить к выбору породы собаки и быть готовым проводить время с питомцем, рассказала в интервью НСН доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.
Международный день собак отмечается 2 июля. По данным всероссийской переписи домашних животных, в России проживает около 25,5 миллиона домашних собак и их численность постоянно увеличивается. По словам Онуфриенко, заводя собаку, важно быть готовым уделять ей достаточно времени.
«Важно ответственно подходить к выбору породы, учитывать поведенческие особенности и собственный образ жизни. К примеру, английский кокер-спаниель или вельштерьер очень ярко проявляют эмоции и не терпят одиночества, а родезийский риджбек или русская борзая более сдержаны, но нуждаются в достаточном жизненном пространстве и активности. Необходимо учитывать, для каких целей выводилась та или иная порода. Например, немецкая овчарка, восточно-европейская овчарка, ротвейлер, русский черный терьер – прекрасные охранники, у которых в крови недоверчивость к посторонним людям, а лабрадор или самоед, наоборот, любят всех людей. При выборе собаки не последнюю роль играет и размер питомца», — рассказала она.
Как добавила собеседница НСН, базовый набор эмоций собак - радость, страх, тревога, злость, и хозяевам важно различать разные проявления своих питомцев.
«Когда собака радуется — она виляет хвостом и крутит головой, может подносить игрушки и вещи, поскуливать или лаять. Негативные эмоции могут проявляться похоже, однако добавляются рычание, напряженная поза, попытка избежать контакта. Напуганные или тревожные собаки поджимают хвост, прижимают голову к земле, пытаются спрятаться. Важно наблюдать за питомцем, замечать его привычки и особенности характера. Причиной негативных эмоций могут быть резкие громкие звуки, новое место, контакт с незнакомыми людьми. В такой ситуации лучше не нарушать границ питомца или попробовать отвлечь его на игрушку, лакомство. Если самостоятельно найти причину негативных эмоций не получается, стоит обратиться к зоопсихологу или кинологу. Эмоциональное состояние щенка накладывают заметный отпечаток на психику и могут стать причиной ментальных проблем уже у взрослой собаки», - подытожила Онуфриенко.
Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев сообщил, что самой популярной породой собак в России уже восьмой год подряд становится немецкий шпиц. По его словам, в 90-е годы в России было популярно заводить больших собак, например, кавказских овчарок или ротвейлеров. Однако современные россияне чаще заводят небольших собак-компаньонов, передает «Радиоточка НСН».
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