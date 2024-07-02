Следить за эмоциями: Ветеринар рассказала, когда собаку стоит показать зоопсихологу

Международный день собак отмечается 2 июля. По данным всероссийской переписи домашних животных, в России проживает около 25,5 миллиона домашних собак и их численность постоянно увеличивается. По словам Онуфриенко, заводя собаку, важно быть готовым уделять ей достаточно времени.

«Важно ответственно подходить к выбору породы, учитывать поведенческие особенности и собственный образ жизни. К примеру, английский кокер-спаниель или вельштерьер очень ярко проявляют эмоции и не терпят одиночества, а родезийский риджбек или русская борзая более сдержаны, но нуждаются в достаточном жизненном пространстве и активности. Необходимо учитывать, для каких целей выводилась та или иная порода. Например, немецкая овчарка, восточно-европейская овчарка, ротвейлер, русский черный терьер – прекрасные охранники, у которых в крови недоверчивость к посторонним людям, а лабрадор или самоед, наоборот, любят всех людей. При выборе собаки не последнюю роль играет и размер питомца», — рассказала она.