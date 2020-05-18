Прокуратура Москвы проверит сообщения об утечке данных нарушителей самоизоляции
Прокуратура Москвы заинтересовалась публикациями СМИ об утечке данных граждан, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции и начала проверку. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Напомним, ранее «Коммерсантъ» сообщил, что на сервисах по оплате штрафов можно найти по уникальному идентификатору начислений штрафов персональные данные нарушителей самоизоляции – их инициалы и паспортные данные, подчеркивает Газета.ру.
Ранее НСН писала, что о новых возможностях отмены ограничительных мер в Москве, действующих из-за распространения коронавирусной инфекции, преждевременно говорить до 21-22 мая. С таким заявлением в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выступил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. Он заявил, что после майских праздников необходимо подождать еще две недели и оценить динамику заболеваемости коронавирусом перед смягчением карантинных мер.
«Именно по этой причине срок самоизоляции в Москве был продлен до 31 мая.... Говорим с Роспотребнадзором, у них, понятно, какие-то свои планы есть, но до примерно 21-22 числа, наверное, говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время», - заявил Немерюк.
Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН назвал «за» и «против» продление режима самоизоляции для граждан в возрасте 65+.
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