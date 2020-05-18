Коэффициент распространения COVID-19 в Москве обновил минимальные значения

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве продолжает устойчиво падать. Об этом пишет Интерфакс, подчеркивая, что, по состоянию на 18 мая, он достиг в столице 0,73. А в минувшую субботу он впервые снизился в Москве до 0,8. А это является одним из условий для перехода ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

К слову, коэффициент, говорящий о скорости распространения заболевания, держится ниже отметки 1 в шести из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Москвы, это Московская и Нижегородская области, Дагестан Краснодарский край и Свердловская область.