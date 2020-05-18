Коэффициент распространения COVID-19 в Москве обновил минимальные значения
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве продолжает устойчиво падать. Об этом пишет Интерфакс, подчеркивая, что, по состоянию на 18 мая, он достиг в столице 0,73. А в минувшую субботу он впервые снизился в Москве до 0,8. А это является одним из условий для перехода ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
К слову, коэффициент, говорящий о скорости распространения заболевания, держится ниже отметки 1 в шести из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Москвы, это Московская и Нижегородская области, Дагестан Краснодарский край и Свердловская область.
Ранее НСН писала, что, по состоянию на 18 мая, в России впервые с начала месяца было выявлено менее 9 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в стране. Суточный прирост новых случаев коронавируса составил 8 926. Таким образом общее число инфицированных достигло 290 678 человек, подчеркивает RT.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 3 238, ещё 921 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там 425 новых инфицированных. Также в пятёрке оказались Нижегородская область и Ямало-Ненецкий АО.
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