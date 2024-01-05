«Производство и ретейл»: Стали известны сферы с самым острым дефицитом кадров

В свою очередь руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН отметила, что тренд на нехватку сотрудников на рынке труда в 2024 году сохранится. Она указала, что кроме строительства и производства особенно остро дефицит кадров ощущается в ретейле и логистике. Не хватает и обслуживающего персонала.

«Уверенна, что тренд на нехватку сотрудников на рынке труда сохранится. Основной дефицит испытывают компании, которые связаны с ретейлом, строительством и логистикой. Очень востребованы те сотрудники, которые заняты различными видами производства. Обслуживающий персонал: курьерская деятельность, официанты. В логистике это кладовщики. Этот тренд только усиливается, потому что мы находимся в демографической яме, плюс миграционная ситуация не меняется», - сказала Святицкая.

Со своей стороны, основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН выразил уверенность, что в 2024 году большой дефицит специалистов сохранится во всех отраслях. Кроме того, по его словам, рынку не хватает высококвалифицированных IT-специалистов.

«Большой дефицит специалистов сохранится во всех отраслях. Конечно, IT идет по нарастающей, это длинная тенденция, он будет увеличиваться, математического образования нет, поэтому не из кого готовить айтишников, а это начинается в первом классе, а не в вузах. До вузов доходят те, кого уже нельзя научить стать айтишниками», - сказал Захаров.