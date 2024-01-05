«Производство и ретейл»: Стали известны сферы с самым острым дефицитом кадров

Карьерный консультант Татьяна Минаева отметила, что на рынке труда продолжается дефицит строителей и курьеров. А основатель портала SuperJob Алексей Захаров считает, что дефицит специалистов в 2024 году сохранится во всех отраслях. 

В 2024 году сохраняется острый дефицит кадров в сфере производства и строительства, рассказала карьерный консультант Татьяна Минаева в интервью НСН.

«Идет дефицит работников курьерских служб, очень не хватает людей на производстве, строительстве, а также водителей и сварщиков. Представителей таких профессий очень тяжело искать работодателям. Менеджеры по продажам – это большая боль. Компании думают, как бы их найти. В этих сферах наблюдается рост зарплаты, потому что работодатели понимают, что нужно регулярно повышать зарплату, чтобы найти сотрудников на эти профессии», - сказала Минаева.
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В свою очередь руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН отметила, что тренд на нехватку сотрудников на рынке труда в 2024 году сохранится. Она указала, что кроме строительства и производства особенно остро дефицит кадров ощущается в ретейле и логистике. Не хватает и обслуживающего персонала.

«Уверенна, что тренд на нехватку сотрудников на рынке труда сохранится. Основной дефицит испытывают компании, которые связаны с ретейлом, строительством и логистикой. Очень востребованы те сотрудники, которые заняты различными видами производства. Обслуживающий персонал: курьерская деятельность, официанты. В логистике это кладовщики. Этот тренд только усиливается, потому что мы находимся в демографической яме, плюс миграционная ситуация не меняется», - сказала Святицкая.

Со своей стороны, основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН выразил уверенность, что в 2024 году большой дефицит специалистов сохранится во всех отраслях. Кроме того, по его словам, рынку не хватает высококвалифицированных IT-специалистов.

«Большой дефицит специалистов сохранится во всех отраслях. Конечно, IT идет по нарастающей, это длинная тенденция, он будет увеличиваться, математического образования нет, поэтому не из кого готовить айтишников, а это начинается в первом классе, а не в вузах. До вузов доходят те, кого уже нельзя научить стать айтишниками», - сказал Захаров.
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Также он рассказал, что на фоне дефицита кадров поиск работы соискателями сократился с двух-трех недель до двух-трех дней.

«Сейчас цикл поиска работы сильно сократился в связи с дефицитом кадров. Если раньше у обычного человека поиск работы мог занимать две-три недели, то теперь это два-три дня», - резюмировал он.

Ранее бывший министр труда, экономист Сергей Калашников в эфире НСН заявил, что дефицит кадров наблюдается во многих отраслях - от сельского хозяйства до шахт, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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