Голикова: в России нет дефицита иностранной рабочей силы
27 декабря 202320:03
В России сейчас не стоит проблема недостатка иностранной рабочей силы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова после заседания Госсовета, сообщает РИА Новости.
«Сейчас нет такой проблемы», - подчеркнула вице-премьер.
Ранее в Государственной Думе поддержали региональные запреты для мигрантов на работу в ряде профессий, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru