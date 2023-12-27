Голикова: в России нет дефицита иностранной рабочей силы

В России сейчас не стоит проблема недостатка иностранной рабочей силы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова после заседания Госсовета, сообщает РИА Новости.

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«Сейчас нет такой проблемы», - подчеркнула вице-премьер.

Ранее в Государственной Думе поддержали региональные запреты для мигрантов на работу в ряде профессий, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:РоссияГастарбайтерыИностранцыТатьяна Голикова

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