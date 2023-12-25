Решетников назвал дефицит кадров проблемой российской экономики
Дефицит кадров является важной проблемой российской экономики наряду с высокими процентными ставками, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников в интервью RT.
По мнению министра, нехватка рабочих кадров ограничивает рост экономики. При этом он отметил, что в 2023 году рынок труда продемонстрировал гибкость и ситуация не так сложна, как следовало из прогнозов.
Среди решений проблемы Решетников выделил увеличение производительности труда при сохранении прежнего числа сотрудников. Большое внимание также стоит уделять обучению будущих специалистов в вузах.
Ранее «Ведомости» сообщили о том, что в предстоящем году 81% российских топ-менеджеров планирует сменить место работы в стремлении к резкому повышению дохода, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru