Решетников назвал дефицит кадров проблемой российской экономики

По мнению министра, нехватка рабочих кадров ограничивает рост экономики. При этом он отметил, что в 2023 году рынок труда продемонстрировал гибкость и ситуация не так сложна, как следовало из прогнозов.

Среди решений проблемы Решетников выделил увеличение производительности труда при сохранении прежнего числа сотрудников. Большое внимание также стоит уделять обучению будущих специалистов в вузах.

Ранее «Ведомости» сообщили о том, что в предстоящем году 81% российских топ-менеджеров планирует сменить место работы в стремлении к резкому повышению дохода, сообщает «Радиоточка НСН».

