Бразильский экс-боец UFC Дос Сантос пропал без вести во время купания в Амазонке
Бразильский боец Джеронимо «Mondragon» Дос Сантос пропал без вести во время купания в притоке Амазонки - Рио-Негро. Об этом сообщает Lance.
По данным местных СМИ и властей, Дос Сантос находился на пляже с подругой и решил совершить последний заплыв перед уходом. Он вошёл в воду около 10 часов утра по местному времени, но вскоре начал тонуть: подруга увидела, как он борется с водой и зовёт на помощь. Люди на ближайшей лодке попытались подплыть, но боец ушёл под воду и не всплыл.
Инцидент произошёл в крайне опасном месте, где песчаная отмель скрывает резкий обрыв с глубоким дном и сильным круговым течением. Мэрия города официально предупредила жителей и туристов об опасности этой зоны. Кроме того, по словам родственников, Джеронимо не умел хорошо плавать.
Дос Сантос - бывший боец UFC. На его счету 44 победы и 25 поражений в тяжёлом весе. Он считался одним из ярких персонажей бразильского MMA и был популярен в соцсетях.
Ранее студент из Анголы утонул в водоеме Подмосковья, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ПВО за 4 часа сбило 56 украинских БПЛА над 8 регионами РФ
- Генассамблея FIDE проголосовала за полный допуск российских шахматистов с флагом и гимном
- Бразильский экс-боец UFC Дос Сантос пропал без вести во время купания в Амазонке
- СМИ: 13 туристов пропали в Пермском крае во время катания на снегоходах
- Вице-премьер Италии выступил против конфликта с Россией
- Кадыров заявил, что «сыт по горло» властью
- Орбан: Генсек НАТО вряд ли сохранит свой пост после слов о конфликте с Россией
- СМИ: Потерявшая ребенка при родах в бассейне москвичка оказалась звездой TikTok
- Лев, считавшийся погибшим после удара ВСУ по Васильевке, выжил
- СМИ: Наследный принц Саудовской Аравии может купить «Барселону» за 10 миллиардов евро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru