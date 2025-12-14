Бразильский экс-боец UFC Дос Сантос пропал без вести во время купания в Амазонке

Бразильский боец Джеронимо «Mondragon» Дос Сантос пропал без вести во время купания в притоке Амазонки - Рио-Негро. Об этом сообщает Lance.

По данным местных СМИ и властей, Дос Сантос находился на пляже с подругой и решил совершить последний заплыв перед уходом. Он вошёл в воду около 10 часов утра по местному времени, но вскоре начал тонуть: подруга увидела, как он борется с водой и зовёт на помощь. Люди на ближайшей лодке попытались подплыть, но боец ушёл под воду и не всплыл.

Инцидент произошёл в крайне опасном месте, где песчаная отмель скрывает резкий обрыв с глубоким дном и сильным круговым течением. Мэрия города официально предупредила жителей и туристов об опасности этой зоны. Кроме того, по словам родственников, Джеронимо не умел хорошо плавать.

Дос Сантос - бывший боец UFC. На его счету 44 победы и 25 поражений в тяжёлом весе. Он считался одним из ярких персонажей бразильского MMA и был популярен в соцсетях.

Ранее студент из Анголы утонул в водоеме Подмосковья, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

