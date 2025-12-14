Кадыров заявил, что «сыт по горло» властью
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров признался, что «сыт по горло» властью. Об этом он заявил в ходе прямой линии на телеканале ЧГТРК «Грозный».
Отвечая на вопрос о возможном переизбрании в 2026 году, Кадыров отметил, что новые силы и новые люди были бы более интересны и могли бы привести к положительным изменениям.
При этом он подчеркнул, что готов участвовать в выборах, если это предложит президент России Владимир Путин и поддержит народ. Кадыров добавил, что остается преданным служению народу и не свернет с этого пути до конца жизни.
Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 5 апреля 2007 года и является самым долгосрочным из действующих глав регионов России. В последний раз он был переизбран в сентябре 2021 года, набрав 99,7%. Срок его полномочий истекает в 2026 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
