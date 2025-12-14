Лев, считавшийся погибшим после удара ВСУ по Васильевке, выжил

13 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке ВСУ на зоопарк с использованием двух дронов, в результате которой пострадал лев. Первоначально Пылышенко заявлял, что животное погибло от полученных ран.

Однако позже руководитель центра уточнил, что после удара БПЛА лев скрылся в зимнем вольере и потерял сознание.

«Через какое-то время он уже не подавал признаков жизни. Мы сделали все то, что от нас зависит. Но, слава Богу, прошло несколько часов и он начал приходить в себя. Будем надеяться, что лев долго-долго будет жить», - сказал Пылышенко.

Пылышенко рассказал, что сегодня утром лев, хотя и находился в состоянии стресса и метался, но уже мог быстро передвигаться по территории зимнего помещения.

Сейчас главной задачей зоопарка является восстановление разрушенных вольеров и возвращение в них животных, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».