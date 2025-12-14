СМИ: Наследный принц Саудовской Аравии может купить «Барселону» за 10 миллиардов евро
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман рассматривает возможность подачи предложения о покупке футбольного клуба «Барселона» в размере 10 миллиардов евро. Об этом сообщил журналист программы El Chiringuito Франсуа Гальярдо в своей социальной сети X.
По информации Goal, финансирование сделки может осуществить Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), который возглавляет принц. Такая сумма позволила бы полностью погасить долги каталонского клуба, которые, по некоторым оценкам, превышают 2,5 миллиарда евро.
Основным препятствием для покупки может стать модель собственности «Барселоны»: клуб принадлежит своим членам — «сосьос», которые контролируют выборы президента и ключевые решения.
Мухаммед ибн Салман через PIF уже владеет английским «Ньюкасл Юнайтед», приобретенным в 2021 году.
Ранее Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) купила футбольного клуба «Чертаново медиа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Наследный принц Саудовской Аравии может купить «Барселону» за 10 миллиардов евро
- СМИ: Россиянка пострадала во время стрельбы на пляже в Австралии
- «Начался хаос»: На пляже в Сиднее произошла стрельба
- Балицкий: Один человек погиб, один ранен в Запорожской области после обстрела ВСУ
- Полиция Австралии обнаружила самодельную бомбу после теракта на пляже в Сиднее
- Минобороны: ПВО за 4 часа сбило 40 украинских БПЛА над 8 регионами РФ
- Зеленский готов отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности
- В туриндустрии привлекательность Москвы объяснили логистикой и множеством мероприятий
- Два человека погибли в массовом ДТП в Татарстане
- Puma зарегистрировала в России два товарных знака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru