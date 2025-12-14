СМИ: Россиянка пострадала во время стрельбы на пляже в Австралии
Гражданка России пострадала в результате террористической атаки на пляже Бондай (Bondi Beach) в Сиднее, где проходило празднование первого дня Хануки. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
По словам знакомых пострадавшей, женщина прибыла на побережье, чтобы отметить праздник. Друзья отметили, что на мероприятии собралось много евреев и русскоговорящих.
В ходе атаки женщине прострелили руку. В настоящее время она находится в больнице, угрозы для жизни нет.
Стрельба на пляже Бондай произошла 14 декабря около 7 часов вечера по местному времени. Огонь открыли двое мужчин. В результате стрельбы 12 человек погибли, 29 пострадали. Один из нападавших был убит, второй задержан. Полиция Нового Южного Уэльса назвала это терактом.
Ранее два человека погибли, трое были ранены в результате стрельбы в американском Ньюарке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru