Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини заявил о неприемлемости военного конфликта с Россией. Об этом сообщает издание askanews.

По мнению Сальвини, Европа препятствует мирному процессу по Украине из-за позиции президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и других лидеров, которые не могут решить внутренние проблемы своих стран и переносят их на международную арену.

«Мы не воюем с Россией, и я не хочу, чтобы мои дети воевали с ней. Когда у державы есть 6000 ядерных боеголовок, диалог, о котором всегда говорит Святой Отец, Папа Лев, — лучший путь вперед», - сказал Сальвини.

Сальвини предложил не срывать переговорный процесс и позволить Дональду Трампу, Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину достичь мирного соглашения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шанс на мирное урегулирование на Украине сейчас значителен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

