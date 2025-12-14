СМИ: 13 туристов пропали в Пермском крае во время катания на снегоходах
13 туристов пропали на горе во время катания на снегоходах в Пермском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным «Базы», компания друзей в возрасте от 27 до 43 лет из Екатеринбурга и Верхней Пышмы приехала на отдых в гостевой дом «Ослянка House», откуда 13 декабря на 12 снегоходах они выехали на гору Ослянка - одну из высших точек региона. Туристы планировали подняться на вершину и спуститься обратно. Один из участников успел позвонить родственнице, сообщив, что группа достигла вершины и начинает спуск, после чего, около 16:00, связь прервалась. На базу туристы не вернулись.
«База» отмечает, что в группе были как опытные снегоходчики, так и новички. В день исчезновения в районе горы стояла плохая видимость, а сейчас там минусовые температуры и сильный снегопад, что делает поисковые работы крайне сложными.
Активные поиски планируется начать завтра, как только позволит погода.
Ранее трое белгородских туристов застряли на Эльбрусе, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
