СМИ: 13 туристов пропали в Пермском крае во время катания на снегоходах

13 туристов пропали на горе во время катания на снегоходах в Пермском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Сочи ищут пропавшую группу из восьми туристов

По данным «Базы», компания друзей в возрасте от 27 до 43 лет из Екатеринбурга и Верхней Пышмы приехала на отдых в гостевой дом «Ослянка House», откуда 13 декабря на 12 снегоходах они выехали на гору Ослянка - одну из высших точек региона. Туристы планировали подняться на вершину и спуститься обратно. Один из участников успел позвонить родственнице, сообщив, что группа достигла вершины и начинает спуск, после чего, около 16:00, связь прервалась. На базу туристы не вернулись.

«База» отмечает, что в группе были как опытные снегоходчики, так и новички. В день исчезновения в районе горы стояла плохая видимость, а сейчас там минусовые температуры и сильный снегопад, что делает поисковые работы крайне сложными.

Активные поиски планируется начать завтра, как только позволит погода.

Ранее трое белгородских туристов застряли на Эльбрусе, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

