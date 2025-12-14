СМИ: Потерявшая ребенка при родах в бассейне москвичка оказалась звездой TikTok

Женщина, чей ребенок погиб после домашних родов в надувном бассейне в Москве, оказалась популярной тиктокершой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На Ямале двухлетний ребенок умер, проглотив 20 мелких магнитов

По данным «Базы», у 27-летней блогерши Айши в TikTok почти 1,4 миллиона подписчиков. Ранее она регулярно публиковала видео о своей жизни и подробно рассказывала подписчикам о течении беременности.

Как уточняет Telegram-канал 112, роды у Айши начались внезапно. Она решила рожать дома — в надувном бассейне, установленном прямо в жилой комнате квартиры на улице Полины Осипенко в Москве.

Младенец родился живым, однако примерно через час после появления на свет перестал дышать. Врачи пытались реанимировать ребенка, но спасти его не удалось. Саму женщину госпитализировали. Обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранительными органами.

В феврале на Ямале двухлетний ребенок умер, проглотив 18 мелких магнитов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:СмертьРебенокМоскваРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры