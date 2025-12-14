СМИ: Потерявшая ребенка при родах в бассейне москвичка оказалась звездой TikTok
Женщина, чей ребенок погиб после домашних родов в надувном бассейне в Москве, оказалась популярной тиктокершой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным «Базы», у 27-летней блогерши Айши в TikTok почти 1,4 миллиона подписчиков. Ранее она регулярно публиковала видео о своей жизни и подробно рассказывала подписчикам о течении беременности.
Как уточняет Telegram-канал 112, роды у Айши начались внезапно. Она решила рожать дома — в надувном бассейне, установленном прямо в жилой комнате квартиры на улице Полины Осипенко в Москве.
Младенец родился живым, однако примерно через час после появления на свет перестал дышать. Врачи пытались реанимировать ребенка, но спасти его не удалось. Саму женщину госпитализировали. Обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранительными органами.
