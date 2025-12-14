Орбан: Генсек НАТО вряд ли сохранит свой пост после слов о конфликте с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в том, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сможет сохранить свою должность после заявлений о возможном конфликте с Россией. Об этом сообщает портал Mandiner.
Орбан отметил, что слова Рютте вызывают тревогу, поскольку они не только напоминают об ужасах прошлой войны, но и противоречат позиции американской стороны. Венгерский премьер задался вопросом, как на это отреагирует президент США и сможет ли генсек НАТО остаться на посту после подобных высказываний.
11 декабря Марк Рютте призвал европейские страны перейти к военному образу мышления и увеличить расходы на оборону в связи с якобы существующей угрозой со стороны России.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не имеет намерений нападать на страны Евросоюза или НАТО. Как ранее отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Европы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
