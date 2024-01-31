Производитель кормов Hill’s опроверг жалобы от потребителей из-за червей
Производитель кормов для домашних животных Hill’s не получал жалоб от потребителей. Об этом заявили в компании.
Там сообщили, что вся продукция Hill's, поставляемая в Россию, производится в Европе в соответствии с требованиями российского законодательства. В компании также подчеркнули, что жалобы на продукцию не поступали ни на горячую линию, ни из других источников.
В свою очередь Роспотребнадзор также сообщил журналистам, что не получал жалоб на корма Hill’s.
Telegram-канал Mash накануне сообщил, что владельцы питомцев якобы массово жалуются в Роспотребнадзор из-за червей в корме Hill’s. По данным канала, корма были произведены в США. После этого Россельхознадзор запретил ввоз корма этой компании из Италии — это была последняя производственная площадка, чью продукцию было разрешено ввозить в Россию. Корма из США запретили к ввозу с 2021 года.
Запрет на ввоз кормов компании Hill's лишит домашних животных в России большой доли лечебной продукции, заявил президент Союза кинологических ассоциаций России Владимир Уражевский. По его словам, есть владельцы, которые кормят своих питомцев только этим кормом, а российские производители еще не смогли заполнить нишу ветеринарных кормов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru