Производитель кормов Hill’s опроверг жалобы от потребителей из-за червей

В свою очередь Роспотребнадзор также сообщил журналистам, что не получал жалоб на корма Hill’s.

Telegram-канал Mash накануне сообщил, что владельцы питомцев якобы массово жалуются в Роспотребнадзор из-за червей в корме Hill’s. По данным канала, корма были произведены в США. После этого Россельхознадзор запретил ввоз корма этой компании из Италии — это была последняя производственная площадка, чью продукцию было разрешено ввозить в Россию. Корма из США запретили к ввозу с 2021 года.

Запрет на ввоз кормов компании Hill's лишит домашних животных в России большой доли лечебной продукции, заявил президент Союза кинологических ассоциаций России Владимир Уражевский. По его словам, есть владельцы, которые кормят своих питомцев только этим кормом, а российские производители еще не смогли заполнить нишу ветеринарных кормов.

