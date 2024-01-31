«Большой пробел»: Запрет на поставки Hill's лишит Россию лечебных кормов для животных
Владимир Уражевский заявил НСН, что компания производит более 40 специальных кормов для животных, у которых есть проблемы со здоровьем.
Запрет на ввоз кормов компании Hill's лишит россиян большой доли лечебной продукции, заявил президент Союза кинологических ассоциаций России Владимир Уражевский в беседе с НСН.
С 6 февраля ввоз корма для домашних животных с итальянского предприятия американской компании Hill's приостановят, сообщил Россельхознадзор. Причиной стала поставка некачественной продукции. В корме для кошек Hill's Science Plan заменяли мясные компоненты на растительные с целью снижения себестоимости, покупатели жаловались, что в корме черви.
«Этот бренд очень известен во всем мире и популярен, особенно как ветеринарная диета. Корм Hill's часто используется не просто для кормления животных, а когда у животных какие-то проблемы и показания - желудочно-кишечный тракт и так далее, более 40 диет есть у корма. Поэтому это очень печально, что такой корм исчезнет. Надеюсь, это не политика. Категорично убирать с рынка не стоило бы. Корм достаточно дорогой, на рынке в России он занимал достаточно большое место, но это было давно. Наши потребители сегодня не так часто его используют. Но есть владельцы, которые только им пользуются», - рассказал он.
По его словам, российские производители еще не смогли заполнить нишу ветеринарных кормов.
«У нас появились сегодня корма, которые производят большие объемы и очень высокого качества – AlphaPet, например, который производит более 30 тысяч тонн в год. Много других брендов есть, включая компании из Словении. Есть и наши производители, которые замещают, но не до конца. Сегмент ветеринарный очень сложно создается. Чтобы разработать корм для животных, у которых проблемы, нужно много факторов, качественные ингредиенты, процесс апробации. Этот сегмент сегодня не так заполнен на рынке, большой пробел», - добавил он.
Параллельный импорт негативно сказывается на качестве кормов для животных, а российские компании «расслабились» на фоне санкций и ухода зарубежных компаний, заявил ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков «Радиоточке НСН».
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