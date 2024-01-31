«Плесень и жучки»: Параллельный импорт ухудшает качество кормов для животных

«Это достаточно популярный корм в России, он занимал значительную долю рынка. Конечно, его отсутствие будет заметно. Тут есть сила инерции, убеждение в том, что все импортное лучше, это заставляет людей покупать импортные корма. Бывает, что кошка или собака уже десять лет ест тот или иной корм, владелец уже новый корм не подбирает», - отметил он.

По его словам, качество кормов портится из-за параллельного импорта и разрушенных логистических цепочек.

«Почему портится качество? Дело не в том, что производитель нарушает технологию. На это санкции влияют, так как увеличиваются логистические цепочки, из-за чего корм еще и дорожает. Конечно, это не может не сказаться на качестве, параллельный импорт. Как везут его, при каких условиях? Все-таки требуются температурные условия, временные условия доставки. Это основная причина. Корм доставляют в мороз, какое-то время он ждет развоза по магазинам, никто не застрахован от плесени, жучков, которые появляются из-за определенных температурных условий. Откровенных фальсификатов мы еще не встречали. Но это будет возможно в будущем, чтобы как-то снизить цены», - рассказал Шеляков.

Что касается российских кормов, отечественные производители почувствовали свободу и начали не так ответственно подходить к качеству товара, добавил он.

«Иностранных производителей ушло достаточное количество. С нашими кормами есть два нюанса. Хороших кормов достаточно, но рынок открылся резко два года назад, что сразу привело к потере качества. Раньше российские корма должны были доказывать свое качество, теперь уже не так. И второе, наши корма начали подтягиваться по цене за импортными, хотя от курса валют не зависят», - резюмировал собеседник НСН.

Объем производства кормов для домашних животных в России обеспечивает основную часть внутренних потребностей страны, цены производителей на мясное сырье для производства кормов стабильны. Об этом ранее сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ, передает «Радиоточка НСН».

