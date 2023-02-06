«Произведения искусства»: HR-эксперт рассказал о доле креатива в работе бармена
Среди барменов на рынке труда весьма высокая конкуренция, в приоритете те, кто отмечен различными наградами в отрасли, сказал НСН Гарри Мурадян.
HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян в интервью НСН рассказал о тонкостях работы барменов. Международный день бармена отмечается 6 февраля.
Согласно данным сервиса «Авито Работа», спрос на барменов увеличился на 13% в январе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мурадян назвал профессию бармена интересной и творческой.
«Это очень динамичная и творческая профессия, серьезное и сильное искусство, чем-то сродни кальянам, которые появились в России относительно недавно, в 2005-2007 годах, а сейчас Россия — главный поставщик ноу-хау мирового уровня в этой сфере. Барная культура в России в течение последних 10-15 лет развивалась настолько стремительно, что бар превратился в место, где создаются настоящие произведения искусства. Здесь важен креативный подход. Именно поэтому спрос на барменов сейчас повышается, особенно на тех, кто доказал свое мастерство победами в различных номинациях. Сейчас эта профессия требует постоянного обучения, освоения новых навыков», — сказал Мурадян.
Также собеседник НСН отметил рост цен на коктейли.
«Если мы посмотрим на динамику стоимости коктейлей, то увидим, что она достаточно существенно выросла. Например, в Москве средняя стоимость коктейля, в котором 150-200 мл чистой жидкости, в приличном баре — 1200 рублей. Раньше она составляла 550-600 рублей, то есть цены поднялись почти в два раза», — добавил HR-эксперт.
Кроме того, Мурадян рассказал о возможности совмещать работу бармена с любой другой деятельностью.
«Это возможно, но очень тяжело, поскольку график работы бармена, к сожалению, ненормированный. Скорее всего, работа барменом либо бартендером будет основной, что-либо еще может рассматриваться лишь как работа по совместительству, желательно удаленно. Бывает, что смена бармена заканчивается в 4-6 утра, вряд ли после этого в 8 утра появится энергия проснуться и бежать на еще одну работу», — заявил он.
В заключение собеседник НСН рассказал о заработке бармена.
«От 120 до 250 тысяч рублей такой специалист спокойно может получать с учетом чаевых. Они составляют порядка 10% от заказа, если это хороший бар», — заключил эксперт.
По мнению сервиса «Авито Работа», медианная зарплата барменов в России — 27500 рублей. Однако в ряде регионов их заработок значительно выше: 52500 рублей во Владивостоке, 50000 рублей в Москве, 40000 рублей в Мурманске и Санкт-Петербурге. Об этом сообщило агентство НСН.
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